https://ria.ru/20250716/evropa-2029359012.html

"Берлин не хочет": план Трампа по Украине раскрыл истинное лицо Европы

"Берлин не хочет": план Трампа по Украине раскрыл истинное лицо Европы - РИА Новости, 16.07.2025

"Берлин не хочет": план Трампа по Украине раскрыл истинное лицо Европы

Президент США Дональд Трамп предоставил Европе все возможности для активизации поддержки Украины, но вместо этого европейские политики начали искать оправдания, РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:38:00+03:00

2025-07-16T03:38:00+03:00

2025-07-16T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предоставил Европе все возможности для активизации поддержки Украины, но вместо этого европейские политики начали искать оправдания, пишет Telegraph."Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пройдут месяцы, прежде чем первые Patriot будут отправлены на Украину. Это означает, что Берлин не хочет передавать свои собственные ракетные комплексы как можно быстрее <…> Его комментарии стали красноречивым свидетельством того, в чем именно заключаются приоритеты Европы, несмотря на предполагаемую готовность идти с Украиной до конца", — указано в статье.В публикации также отмечается, что многие европейские лидеры критиковали Трампа за недостаточно жесткую позицию в отношении России. Но теперь, продолжает издание, американский лидер предоставил им возможность делом подкрепить свои слова, и сейчас уже сами члены ЕС звучат не очень убедительно и ищут оправдания.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал, что Украина вскоре получит системы Patriot от стран Европы, которые будут пополнять запасы закупками у Вашингтона. Также он заявил, что Североатлантический альянс оплатит поставки американского оружия Киеву.Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что доставка на Украину систем Patriot после достижения в ближайшие дни или недели соглашения с Соединенными Штатами об их закупке займет месяцы.Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил изданию Publico, что страна не собирается покупать оружие для ВСУ, а вместо этого сосредоточится на других способах помочь Киеву.

https://ria.ru/20250715/evropa-2029341706.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029355439.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

украина

европа

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