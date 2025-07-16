https://ria.ru/20250716/evakuatsiya-2029401305.html

Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском

Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском - РИА Новости, 16.07.2025

Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском

ВС РФ эвакуировали восемь человек из освобожденного села Меловое под Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:36:00+03:00

2025-07-16T10:36:00+03:00

2025-07-16T10:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. ВС РФ эвакуировали восемь человек из освобожденного села Меловое под Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации эвакуировали восемь человек из населённого пункта Меловое Купянского района. Уже на территории России харьковчан встретили сотрудники нашей администрации и оказали необходимую поддержку", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, одна из эвакуированных была ранена из-за дрона, который сбросил боеприпас, женщина доставлена в больницу. В Минобороны РФ 3 июля сообщали, что российские военные освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области.

https://ria.ru/20250713/ganchev-2028876980.html

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здоровье - общество, россия, харьковская область, виталий ганчев, безопасность