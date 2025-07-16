https://ria.ru/20250716/evakuatsiya-2029401305.html
Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском
Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском - РИА Новости, 16.07.2025
Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском
ВС РФ эвакуировали восемь человек из освобожденного села Меловое под Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:36:00+03:00
2025-07-16T10:36:00+03:00
2025-07-16T10:36:00+03:00
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виталий ганчев
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. ВС РФ эвакуировали восемь человек из освобожденного села Меловое под Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации эвакуировали восемь человек из населённого пункта Меловое Купянского района. Уже на территории России харьковчан встретили сотрудники нашей администрации и оказали необходимую поддержку", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, одна из эвакуированных была ранена из-за дрона, который сбросил боеприпас, женщина доставлена в больницу. В Минобороны РФ 3 июля сообщали, что российские военные освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области.
https://ria.ru/20250713/ganchev-2028876980.html
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здоровье - общество, россия, харьковская область, виталий ганчев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность
Российские бойцы эвакуировали восемь человек из села Меловое под Купянском
Ганчев: из освобожденного села Меловое под Купянском эвакуировали 8 человек