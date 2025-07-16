https://ria.ru/20250716/estoniya-2029560696.html

Экс-министр культуры Эстонии раскритиковал снос советских памятников

Экс-министр культуры Эстонии раскритиковал снос советских памятников - РИА Новости, 16.07.2025

Экс-министр культуры Эстонии раскритиковал снос советских памятников

Бывший министр культуры Эстонии Яак Аллик раскритиковал демонтаж властями памятников в стране, посвященных Великой Отечественной войне, и перенос захоронений... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:04:00+03:00

2025-07-16T20:04:00+03:00

2025-07-16T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший министр культуры Эстонии Яак Аллик раскритиковал демонтаж властями памятников в стране, посвященных Великой Отечественной войне, и перенос захоронений советских солдат. Ранее советник Эстонского военного музея Мадис Микко сообщал, что власти Эстонии планируют завершить демонтаж надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года. "Мы стали убирать и памятники Великой Отечественной войне. Началась переоценка Второй мировой войны, и, разумеется, в глазах русскоязычного сообщества это выглядит как крайне… безнадежная затея. В конце концов, это ведь были их отцы и деды, которые сражались за правое дело – против фашизма. А мы начали сносить крупные памятники, под которыми покоятся украинские, эстонские и русские парни, лежащие бок о бок, невиновные", - сказал Аллек в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html

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в мире, эстония, латвия, литва, мария захарова