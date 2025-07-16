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Ереван стремится к балансированию на различных направлениях, заявил Песков
Ереван стремится к балансированию на различных направлениях, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
Ереван стремится к балансированию на различных направлениях, заявил Песков
Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, известно, что приносит Армении членство в Евразийском экономическом союзе... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:39:00+03:00
2025-07-16T20:39:00+03:00
2025-07-16T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, известно, что приносит Армении членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), посмотрим, что конкретно принесет ей сближение с Евросоюзом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС, но это, по его словам, сложный процесс. "В последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС. Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на вопрос о том, не кажется ли, что Пашинян слишком резко высказывается в последнее время. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
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в мире, армения, россия, ереван, дмитрий песков, никол пашинян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Ереван стремится к балансированию на различных направлениях, заявил Песков
Песков: знаем, что дает Армении ЕАЭС, посмотрим, что принесет сближение с ЕС