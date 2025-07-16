Рейтинг@Mail.ru
Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 16.07.2025 (обновлено: 21:04 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html
Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт
Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2025
Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт
Германия будет тратить все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ некоторых стран от участия в инициативе США по... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:03:00+03:00
2025-07-16T21:04:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
дональд трамп
владимир брутер
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Германия будет тратить все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ некоторых стран от участия в инициативе США по поставкам оружия в Европу, однако серьезных изменений в военной поддержке Киева со стороны европейских государств ожидать не стоит, поскольку всех их консолидирует русофобия, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. "Германия охотно будет тратить на американское вооружение для поддержки Киева ровно столько, сколько сможет ввиду активно проводимой ею антироссийской политики. Если Франция и Италия, например, сейчас отказываются от покупки оружия из США – это не означает, что они не продолжат финансировать Киев, потому что все они консолидированы русофобией. Россия представляется в их глазах как "красная тряпка", и любая мысль о ее победе над Украиной или сепаратном соглашении Москвы с Вашингтоном означает утрату Европой ее субъектности в глазах Глобального Юга и мирового большинства", - полагает Брутер. По его мнению, Европа сделала слишком большие ставки на поддержку Украины, и какие-либо попытки в политических кругах помешать поставкам вооружения будут резко пресекаться. При этом для Трампа неважно, какие именно страны ЕС будут выделять средства на закупку вооружения, главное - переложить основную часть финансовых и репутационных издержек на европейских партнеров, считает Брутер. "Для Трампа важно в этом случае показать, что именно он переложил всю ответственность на кого-то другого, выйдя из ситуации победителем, условия которого приняли. Кто возьмет на себя роль "крайнего" - не имеет никакого значения. К примеру, в Вашингтоне скажут, что предлагали закупить больше оружия, а в Европе от этого предложения отказались, что повлекло за собой серии неудач на фронте", - сказал эксперт. По словам Брутера, в таком случае в Белом доме начнут менять свой подход к происходящему, чтобы исправить положение дел на фронте, но таким образом Европа снова будет выставлена в глазах остального мира как полностью несамостоятельная. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
https://ria.ru/20250713/tramp-2028887993.html
https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, дональд трамп, владимир брутер, джо байден, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Джо Байден, НАТО, Евросоюз
Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт

Брутер: Германия потратит все доступные средства на покупку оружия для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Германия будет тратить все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ некоторых стран от участия в инициативе США по поставкам оружия в Европу, однако серьезных изменений в военной поддержке Киева со стороны европейских государств ожидать не стоит, поскольку всех их консолидирует русофобия, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа
17 апреля, 08:00
"Германия охотно будет тратить на американское вооружение для поддержки Киева ровно столько, сколько сможет ввиду активно проводимой ею антироссийской политики. Если Франция и Италия, например, сейчас отказываются от покупки оружия из США – это не означает, что они не продолжат финансировать Киев, потому что все они консолидированы русофобией. Россия представляется в их глазах как "красная тряпка", и любая мысль о ее победе над Украиной или сепаратном соглашении Москвы с Вашингтоном означает утрату Европой ее субъектности в глазах Глобального Юга и мирового большинства", - полагает Брутер.
По его мнению, Европа сделала слишком большие ставки на поддержку Украины, и какие-либо попытки в политических кругах помешать поставкам вооружения будут резко пресекаться.
При этом для Трампа неважно, какие именно страны ЕС будут выделять средства на закупку вооружения, главное - переложить основную часть финансовых и репутационных издержек на европейских партнеров, считает Брутер.
"Для Трампа важно в этом случае показать, что именно он переложил всю ответственность на кого-то другого, выйдя из ситуации победителем, условия которого приняли. Кто возьмет на себя роль "крайнего" - не имеет никакого значения. К примеру, в Вашингтоне скажут, что предлагали закупить больше оружия, а в Европе от этого предложения отказались, что повлекло за собой серии неудач на фронте", - сказал эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Германии раскрыли опасения Украины накануне заявления Трампа о России
13 июля, 18:07
По словам Брутера, в таком случае в Белом доме начнут менять свой подход к происходящему, чтобы исправить положение дел на фронте, но таким образом Европа снова будет выставлена в глазах остального мира как полностью несамостоятельная.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Times рассказала, когда США исчерпают поставки оружия Украине
1 мая, 11:37
 
В миреУкраинаЕвропаКиевДональд ТрампВладимир БрутерДжо БайденНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала