Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт
Брутер: Германия потратит все доступные средства на покупку оружия для Украины
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Германия будет тратить все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ некоторых стран от участия в инициативе США по поставкам оружия в Европу, однако серьезных изменений в военной поддержке Киева со стороны европейских государств ожидать не стоит, поскольку всех их консолидирует русофобия, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
"Германия охотно будет тратить на американское вооружение для поддержки Киева ровно столько, сколько сможет ввиду активно проводимой ею антироссийской политики. Если Франция и Италия, например, сейчас отказываются от покупки оружия из США – это не означает, что они не продолжат финансировать Киев, потому что все они консолидированы русофобией. Россия представляется в их глазах как "красная тряпка", и любая мысль о ее победе над Украиной или сепаратном соглашении Москвы с Вашингтоном означает утрату Европой ее субъектности в глазах Глобального Юга и мирового большинства", - полагает Брутер.
По его мнению, Европа сделала слишком большие ставки на поддержку Украины, и какие-либо попытки в политических кругах помешать поставкам вооружения будут резко пресекаться.
При этом для Трампа неважно, какие именно страны ЕС будут выделять средства на закупку вооружения, главное - переложить основную часть финансовых и репутационных издержек на европейских партнеров, считает Брутер.
"Для Трампа важно в этом случае показать, что именно он переложил всю ответственность на кого-то другого, выйдя из ситуации победителем, условия которого приняли. Кто возьмет на себя роль "крайнего" - не имеет никакого значения. К примеру, в Вашингтоне скажут, что предлагали закупить больше оружия, а в Европе от этого предложения отказались, что повлекло за собой серии неудач на фронте", - сказал эксперт.
По словам Брутера, в таком случае в Белом доме начнут менять свой подход к происходящему, чтобы исправить положение дел на фронте, но таким образом Европа снова будет выставлена в глазах остального мира как полностью несамостоятельная.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.