https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html

Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт

Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2025

Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт

Германия будет тратить все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ некоторых стран от участия в инициативе США по... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:03:00+03:00

2025-07-16T21:03:00+03:00

2025-07-16T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Германия будет тратить все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ некоторых стран от участия в инициативе США по поставкам оружия в Европу, однако серьезных изменений в военной поддержке Киева со стороны европейских государств ожидать не стоит, поскольку всех их консолидирует русофобия, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. "Германия охотно будет тратить на американское вооружение для поддержки Киева ровно столько, сколько сможет ввиду активно проводимой ею антироссийской политики. Если Франция и Италия, например, сейчас отказываются от покупки оружия из США – это не означает, что они не продолжат финансировать Киев, потому что все они консолидированы русофобией. Россия представляется в их глазах как "красная тряпка", и любая мысль о ее победе над Украиной или сепаратном соглашении Москвы с Вашингтоном означает утрату Европой ее субъектности в глазах Глобального Юга и мирового большинства", - полагает Брутер. По его мнению, Европа сделала слишком большие ставки на поддержку Украины, и какие-либо попытки в политических кругах помешать поставкам вооружения будут резко пресекаться. При этом для Трампа неважно, какие именно страны ЕС будут выделять средства на закупку вооружения, главное - переложить основную часть финансовых и репутационных издержек на европейских партнеров, считает Брутер. "Для Трампа важно в этом случае показать, что именно он переложил всю ответственность на кого-то другого, выйдя из ситуации победителем, условия которого приняли. Кто возьмет на себя роль "крайнего" - не имеет никакого значения. К примеру, в Вашингтоне скажут, что предлагали закупить больше оружия, а в Европе от этого предложения отказались, что повлекло за собой серии неудач на фронте", - сказал эксперт. По словам Брутера, в таком случае в Белом доме начнут менять свой подход к происходящему, чтобы исправить положение дел на фронте, но таким образом Европа снова будет выставлена в глазах остального мира как полностью несамостоятельная. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

https://ria.ru/20250713/tramp-2028887993.html

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

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в мире, украина, европа, киев, дональд трамп, владимир брутер, джо байден, нато, евросоюз