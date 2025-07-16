https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html

Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию

Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 16.07.2025

Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию

Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:01:00+03:00

2025-07-16T04:01:00+03:00

2025-07-16T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли в 1,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию за июнь текущего года составили 84,7 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении, напротив, уже второй месяц подряд происходит снижение корейского экспорта авто в Россию. По итогам июня оно было небольшим и составило 1,3%. Больше всего в июне в Россию приезжало машин с двигателем объемом от 1,5 до трех литров на бензине (63,8 миллиона долларов) и дизеле (15,7 миллиона), а также с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра (5,1 миллиона). Лидером по покупкам южнокорейских машин в июне с большим отрывом стали США — объемы их импорта составили 2,7 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли Канада (518,8 миллиона), Великобритания (268,3 миллиона), Австралия (229,9 миллиона) и Киргизия (227,5 миллиона). Россия за год поднялась на 12-е место с 15-го. Всего по итогам первого полугодия Россия импортировала из Южной Кореи "легковушек" на 417 миллионов долларов. Это в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом поставки за весь 2024 год составили 588,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250520/rossija-2017981361.html

https://ria.ru/20250716/morozhenoe-2029353931.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, южная корея, сша