https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html
Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию
Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 16.07.2025
Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию
Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:01:00+03:00
2025-07-16T04:01:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли в 1,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию за июнь текущего года составили 84,7 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении, напротив, уже второй месяц подряд происходит снижение корейского экспорта авто в Россию. По итогам июня оно было небольшим и составило 1,3%. Больше всего в июне в Россию приезжало машин с двигателем объемом от 1,5 до трех литров на бензине (63,8 миллиона долларов) и дизеле (15,7 миллиона), а также с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра (5,1 миллиона). Лидером по покупкам южнокорейских машин в июне с большим отрывом стали США — объемы их импорта составили 2,7 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли Канада (518,8 миллиона), Великобритания (268,3 миллиона), Австралия (229,9 миллиона) и Киргизия (227,5 миллиона). Россия за год поднялась на 12-е место с 15-го. Всего по итогам первого полугодия Россия импортировала из Южной Кореи "легковушек" на 417 миллионов долларов. Это в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом поставки за весь 2024 год составили 588,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250520/rossija-2017981361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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экономика, авто, россия, южная корея, сша
Экономика, Авто, Россия, Южная Корея, США
Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию
Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне вырос почти вдвое
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли в 1,4 раза, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, поставки легковых автомобилей из Южной Кореи
в Россию
за июнь текущего года составили 84,7 миллиона долларов. Это в 1,8 раза больше, чем год назад.
При этом в месячном выражении, напротив, уже второй месяц подряд происходит снижение корейского экспорта авто в Россию. По итогам июня оно было небольшим и составило 1,3%.
Больше всего в июне в Россию приезжало машин с двигателем объемом от 1,5 до трех литров на бензине (63,8 миллиона долларов) и дизеле (15,7 миллиона), а также с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра (5,1 миллиона).
Лидером по покупкам южнокорейских машин в июне с большим отрывом стали США
— объемы их импорта составили 2,7 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли Канада
(518,8 миллиона), Великобритания
(268,3 миллиона), Австралия
(229,9 миллиона) и Киргизия
(227,5 миллиона). Россия за год поднялась на 12-е место с 15-го.
Всего по итогам первого полугодия Россия импортировала из Южной Кореи "легковушек" на 417 миллионов долларов. Это в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом поставки за весь 2024 год составили 588,8 миллиона долларов.