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ЕК предложила выделить Украине до 100 миллиардов евро

ЕК предложила выделить Украине до 100 миллиардов евро - РИА Новости, 16.07.2025

ЕК предложила выделить Украине до 100 миллиардов евро

Еврокомиссия представила в среду предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2 триллиона евро на период с 2028 РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:52:00+03:00

2025-07-16T22:52:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Еврокомиссия представила в среду предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 годы, проект предполагает выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил еврокомиссар по бюджету Петр Серафин. "Мы также выделили до 100 миллиардов евро сверх лимитов MFF для Украины, нашего самого стратегического партнёра. Это долгосрочные обязательства по восстановлению и реконструкции Украины", - сказал он на пресс-конференции, представляя проект бюджета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Серафин отметил, что будущий бюджет в 2 триллиона евро будет ориентирован на три ключевые сферы: поддержку стран-членов блока, поддержку бизнеса через Фонд конкурентоспособности и поддержку глобальных партнеров. Так, на поддержку фермеров, которые неоднократно устраивали демонстрации из-за политики ЕС, будет выделено 300 миллиардов евро, на развитие менее развитых регионов Евросоюза — 218 миллиардов евро. "Чтобы укрепить способность Европы реагировать на общие вызовы на наших границах, мы также интегрируем фонды пограничной безопасности и миграции в национальные и региональные партнерства, утроив их финансирование", - добавил он. По его словам, восточные регионы ЕС, граничащие с Украиной, Россией и Белоруссией, получат бонусные средства из-за специфических проблем как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. "Позвольте мне подчеркнуть важность инвестиций в оборону и космос в рамках Фонда конкурентоспособности. Мы увеличим в пять раз ресурсы, доступные для этих целей, и доведем их до 131 миллиарда евро. Это будет наш вклад Фонда конкурентоспособности в оборону", - добавил он. Для принятия проекта бюджета необходимо согласие 27 стран-членов и одобрение Европарламента.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001498728.html

https://ria.ru/20250627/germanija-2025947905.html

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