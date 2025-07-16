https://ria.ru/20250716/efimov-2029289017.html
Ефимов: инвестор возведет школу рядом со станцией метро "Беломорская"
Ефимов: инвестор возведет школу рядом со станцией метро "Беломорская" - РИА Новости, 16.07.2025
Ефимов: инвестор возведет школу рядом со станцией метро "Беломорская"
Школу на тысячу мест построят рядом со станцией метро "Беломорская" на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:12:00+03:00
2025-07-16T09:12:00+03:00
2025-07-16T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Школу на тысячу мест построят рядом со станцией метро "Беломорская" на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новое здание школы появится на участке площадью 1,65 гектара. Ее смогут посещать тысяча учеников. В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты. Проектом также предусмотрено создание медиатеки, обеденного и спортивного залов, зала для мероприятий. На прилегающей территории обустроят зоны для занятий спортом и отдыха", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что школу построит инвестор. Благодаря тому, что учебное заведение будет находится недалеко от станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии, учителя и учащиеся смогут легко добираться до него из других районов столицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Соколиная гора возведут детский сад.
https://ria.ru/20250715/efimov-2029210569.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвестор возведет школу рядом со станцией метро "Беломорская"
Ефимов: инвестор построит школу рядом со станцией метро "Беломорская" в Москве
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Школу на тысячу мест построят рядом со станцией метро "Беломорская" на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новое здание школы появится на участке площадью 1,65 гектара. Ее смогут посещать тысяча учеников. В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты. Проектом также предусмотрено создание медиатеки, обеденного и спортивного залов, зала для мероприятий. На прилегающей территории обустроят зоны для занятий спортом и отдыха", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что школу построит инвестор. Благодаря тому, что учебное заведение будет находится недалеко от станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии, учителя и учащиеся смогут легко добираться до него из других районов столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Соколиная гора возведут детский сад.