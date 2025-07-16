https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский после решения Трампа

В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский после решения Трампа - РИА Новости, 16.07.2025

В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский после решения Трампа

Президент США Дональд Трамп новой помощью Украине приближает капитуляцию Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:36:00+03:00

2025-07-16T08:36:00+03:00

2025-07-16T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп новой помощью Украине приближает капитуляцию Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти “через несколько месяцев”. То есть, уже после срока, отведенного Трампом на заключение перемирия", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что таким образом, глава России Владимир Путин получает не только карт-бланш на истощение украинской обороны на линии фронта, но и на любые удары по тылу. В итоге получается, по мнению депутата, что своим решением Трамп приближает Зеленского к капитуляции, но так, чтобы тот не смог обвинить в этом США. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/kallas-2029376500.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

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в мире, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия