В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский после решения Трампа
Дубинский: Трамп новой помощью приближает капитуляцию Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп новой помощью Украине приближает капитуляцию Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти “через несколько месяцев”. То есть, уже после срока, отведенного Трампом на заключение перемирия", — говорится в публикации.
"Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти “через несколько месяцев”. То есть, уже после срока, отведенного Трампом на заключение перемирия", — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что таким образом, глава России Владимир Путин получает не только карт-бланш на истощение украинской обороны на линии фронта, но и на любые удары по тылу.
В итоге получается, по мнению депутата, что своим решением Трамп приближает Зеленского к капитуляции, но так, чтобы тот не смог обвинить в этом США.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
В итоге получается, по мнению депутата, что своим решением Трамп приближает Зеленского к капитуляции, но так, чтобы тот не смог обвинить в этом США.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.