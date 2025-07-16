https://ria.ru/20250716/dtp-2029563343.html
В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка
В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 16.07.2025
В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка
Водитель тонара "Вольво" на Кубани наехал на стоящий "Ниссан", в результате ДТП погибла шестилетняя девочка, еще два пассажира пострадали, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:24:00+03:00
2025-07-16T20:24:00+03:00
2025-07-16T20:24:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029562465_0:208:1267:921_1920x0_80_0_0_c6c47f3566aa716b19be4e2753d7526a.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Водитель тонара "Вольво" на Кубани наехал на стоящий "Ниссан", в результате ДТП погибла шестилетняя девочка, еще два пассажира пострадали, сообщили в Telegram-канале ГУМВД по Краснодарскому краю. "Сегодня около 15.30 в Павловском районе на ФАД "Кавказ" водитель пустого тонара "Вольво" при обгоне допустил наезд на стоящий легковой "Ниссан"… В легковушке погибла девочка шести лет, пострадали еще два пассажира, одна из которых - девятилетняя девочка", - говорится в сообщении министерства. Иномарка, по данным ГУ МВД, находилась на левой (встречной) полосе после ДТП, которое произошло за несколько секунд до этого. Проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства аварии, отметило министерство. Полиция Кубани выразила соболезнования семье ребенка.
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029562465_20:0:1267:935_1920x0_80_0_0_72650dcc123270c857d841a60139df43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка
На Кубани большегруз наехал на стоящую иномарку, погибла шестилетняя девочка