https://ria.ru/20250716/dtp-2029563343.html

В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка

В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 16.07.2025

В ДТП на Кубани погибла шестилетняя девочка

Водитель тонара "Вольво" на Кубани наехал на стоящий "Ниссан", в результате ДТП погибла шестилетняя девочка, еще два пассажира пострадали, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:24:00+03:00

2025-07-16T20:24:00+03:00

2025-07-16T20:24:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029562465_0:208:1267:921_1920x0_80_0_0_c6c47f3566aa716b19be4e2753d7526a.jpg

КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Водитель тонара "Вольво" на Кубани наехал на стоящий "Ниссан", в результате ДТП погибла шестилетняя девочка, еще два пассажира пострадали, сообщили в Telegram-канале ГУМВД по Краснодарскому краю. "Сегодня около 15.30 в Павловском районе на ФАД "Кавказ" водитель пустого тонара "Вольво" при обгоне допустил наезд на стоящий легковой "Ниссан"… В легковушке погибла девочка шести лет, пострадали еще два пассажира, одна из которых - девятилетняя девочка", - говорится в сообщении министерства. Иномарка, по данным ГУ МВД, находилась на левой (встречной) полосе после ДТП, которое произошло за несколько секунд до этого. Проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства аварии, отметило министерство. Полиция Кубани выразила соболезнования семье ребенка.

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп