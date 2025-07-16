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Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы

Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы - РИА Новости, 16.07.2025

Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы

Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП с электробусами на юго-западе Москвы, выписана в удовлетворительном состоянии, сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:25:00+03:00

2025-07-16T14:25:00+03:00

2025-07-16T14:25:00+03:00

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП с электробусами на юго-западе Москвы, выписана в удовлетворительном состоянии, сообщил исполняющий обязанности заведующего приемным отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля Андрей Баринов. Ранее депздрав сообщил, что авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Ребенка, пострадавшего в ДТП, доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля. "Накануне ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В оперативном порядке выполнены все клинические исследования. В удовлетворительном состоянии ребенок отпущен домой, без угрозы для жизни", - рассказал Баринов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале клиники. Врач уточнил, что это трехлетняя девочка, полученный ушиб не представляет угрозы для ее жизни и здоровья.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, происшествия