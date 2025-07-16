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Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы - РИА Новости, 16.07.2025
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14:25 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/dtp-2029468285.html
Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы
Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы - РИА Новости, 16.07.2025
Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы
Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП с электробусами на юго-западе Москвы, выписана в удовлетворительном состоянии, сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:25:00+03:00
2025-07-16T14:25:00+03:00
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП с электробусами на юго-западе Москвы, выписана в удовлетворительном состоянии, сообщил исполняющий обязанности заведующего приемным отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля Андрей Баринов. Ранее депздрав сообщил, что авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Ребенка, пострадавшего в ДТП, доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля. "Накануне ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В оперативном порядке выполнены все клинические исследования. В удовлетворительном состоянии ребенок отпущен домой, без угрозы для жизни", - рассказал Баринов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале клиники. Врач уточнил, что это трехлетняя девочка, полученный ушиб не представляет угрозы для ее жизни и здоровья.
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здоровье - общество, москва, происшествия
Здоровье - Общество, Москва, Происшествия
Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы

Пострадавшую в ДТП с электробусами трёхлетнюю девочку выписали из клиники Рошаля

© Московская медицина/TelegramПострадавшего ребёнка в ДТП на Профсоюзной доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолёте
Пострадавшего ребёнка в ДТП на Профсоюзной доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолёте - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Московская медицина/Telegram
Пострадавшего ребёнка в ДТП на Профсоюзной доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолёте
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Трехлетняя девочка, пострадавшая в ДТП с электробусами на юго-западе Москвы, выписана в удовлетворительном состоянии, сообщил исполняющий обязанности заведующего приемным отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля Андрей Баринов.
Ранее депздрав сообщил, что авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Ребенка, пострадавшего в ДТП, доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля.
«
"Накануне ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В оперативном порядке выполнены все клинические исследования. В удовлетворительном состоянии ребенок отпущен домой, без угрозы для жизни", - рассказал Баринов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале клиники.
Врач уточнил, что это трехлетняя девочка, полученный ушиб не представляет угрозы для ее жизни и здоровья.
© Московская медицина/TelegramДТП с участием 2 электробусов на Профсоюзной улице в Москве
ДТП с участием 2 электробусов на Профсоюзной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Московская медицина/Telegram
ДТП с участием 2 электробусов на Профсоюзной улице в Москве
 
Здоровье - ОбществоМоскваПроисшествия
 
 
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