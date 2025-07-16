https://ria.ru/20250716/dtp-2029442738.html

Ребенка, выжившего в ДТП с двумя авто, доставят в Новосибирск вертолетом

Ребенка, выжившего в ДТП с двумя авто, доставят в Новосибирск вертолетом - РИА Новости, 16.07.2025

Ребенка, выжившего в ДТП с двумя авто, доставят в Новосибирск вертолетом

Ребенка, выжившего в ДТП с лобовым столкновением двух автомобилей и гибелью семи человек в Новосибирской области, доставят в Новосибирск вертолетом санавиации,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:51:00+03:00

2025-07-16T12:51:00+03:00

2025-07-16T12:51:00+03:00

новосибирская область

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Ребенка, выжившего в ДТП с лобовым столкновением двух автомобилей и гибелью семи человек в Новосибирской области, доставят в Новосибирск вертолетом санавиации, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал. "Пять человек скончались на месте, до прибытия медиков. Троих пострадавших - двух взрослых и одного ребенка - оперативно доставили в Краснозерскую больницу. Взрослые были в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на реанимационные мероприятия, скончались в операционной. Состояние ребенка средней степени тяжести. Его готовят к эвакуации в Новосибирск вертолетом санавиации", - привели журналистам слова министра в пресс-службе облминздрава. По предварительным данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291 километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.

https://ria.ru/20250715/dtp-2029341911.html

https://ria.ru/20250712/dtp-2028805041.html

новосибирская область

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новосибирская область, новосибирск, происшествия