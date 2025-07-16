Ребенка, выжившего в ДТП с двумя авто, доставят в Новосибирск вертолетом
Ребенка, выжившего в ДТП с 7 погибшими, доставят в Новосибирск вертолетом
© Фото : прокуратура Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирской области
© Фото : прокуратура Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Ребенка, выжившего в ДТП с лобовым столкновением двух автомобилей и гибелью семи человек в Новосибирской области, доставят в Новосибирск вертолетом санавиации, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал.
"Пять человек скончались на месте, до прибытия медиков. Троих пострадавших - двух взрослых и одного ребенка - оперативно доставили в Краснозерскую больницу. Взрослые были в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на реанимационные мероприятия, скончались в операционной. Состояние ребенка средней степени тяжести. Его готовят к эвакуации в Новосибирск вертолетом санавиации", - привели журналистам слова министра в пресс-службе облминздрава.
По предварительным данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291 километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
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