https://ria.ru/20250716/dtp-2029345551.html

В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2025

В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Автобус попал в ДТП в Брестской области, пострадали 15 человек, они госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:06:00+03:00

2025-07-16T00:06:00+03:00

2025-07-16T00:12:00+03:00

происшествия

брестская область

березовский район

березовский

министерство здравоохранения белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Брестской области, пострадали 15 человек, они госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале. По сообщению МВД республики, ДТП произошло около 18:30 в Березовском районе на 124 километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ". По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford. Первоначально сообщалось о трех госпитализированных, однако минздрав уточнил, что в ДТП пострадали 15 человек. "По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали шесть бригад скорой медицинской помощи - пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ", - говорится в сообщении. По словам медиков, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны. "На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших - четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших - в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении", - сообщил минздрав. Медики оказывают всю необходимую медпомощь, в случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня, сообщило министерство.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

https://ria.ru/20250711/dtp-2028693470.html

брестская область

березовский район

березовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брестская область, березовский район, березовский, министерство здравоохранения белоруссии