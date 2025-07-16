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В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2025
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00:06 16.07.2025 (обновлено: 00:12 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/dtp-2029345551.html
В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2025
В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус попал в ДТП в Брестской области, пострадали 15 человек, они госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:06:00+03:00
2025-07-16T00:12:00+03:00
происшествия
брестская область
березовский район
березовский
министерство здравоохранения белоруссии
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Брестской области, пострадали 15 человек, они госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале. По сообщению МВД республики, ДТП произошло около 18:30 в Березовском районе на 124 километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ". По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford. Первоначально сообщалось о трех госпитализированных, однако минздрав уточнил, что в ДТП пострадали 15 человек. "По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали шесть бригад скорой медицинской помощи - пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ", - говорится в сообщении. По словам медиков, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны. "На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших - четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших - в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении", - сообщил минздрав. Медики оказывают всю необходимую медпомощь, в случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня, сообщило министерство.
https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html
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происшествия, брестская область, березовский район, березовский, министерство здравоохранения белоруссии
Происшествия, Брестская область, Березовский район, Березовский, Министерство здравоохранения Белоруссии
В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Брестской области автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Брестской области, пострадали 15 человек, они госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале.
По сообщению МВД республики, ДТП произошло около 18:30 в Березовском районе на 124 километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ". По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford. Первоначально сообщалось о трех госпитализированных, однако минздрав уточнил, что в ДТП пострадали 15 человек.
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"По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали шесть бригад скорой медицинской помощи - пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
По словам медиков, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны.
"На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших - четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших - в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении", - сообщил минздрав.
Медики оказывают всю необходимую медпомощь, в случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня, сообщило министерство.
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