В Брестской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Брестской области автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Брестской области, пострадали 15 человек, они госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале.
По сообщению МВД республики, ДТП произошло около 18:30 в Березовском районе на 124 километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ". По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Ford. Первоначально сообщалось о трех госпитализированных, однако минздрав уточнил, что в ДТП пострадали 15 человек.
"По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали шесть бригад скорой медицинской помощи - пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
По словам медиков, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны.
"На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших - четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших - в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении", - сообщил минздрав.
Медики оказывают всю необходимую медпомощь, в случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня, сообщило министерство.
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