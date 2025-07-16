В Новосибирской области в ДТП с двумя машинами погибли семь человек
Прокуратура: в Новосибирской области в ДТП с двумя машинами погибли семь человек
© Фото : прокуратура Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирской области
© Фото : прокуратура Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Семь человек погибли и один пострадал в столкновении двух легковых машин на трассе в Новосибирской области, сообщила региональная прокуратура.
"Предварительно установлено, что сегодня на 290-м километре федеральной трассы К17 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибло семь человек, один человек пострадал", — говорится в релизе.
В областном главке МВД уточнили, что Suzuki SX4, направлявшийся в сторону рабочего поселка Краснозерское, пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Sprinter.
Пять человек умерли на месте. Двух взрослых и ребенка доставили в Краснозерскую больницу, но взрослых спасти не удалось. Ребенка в состоянии средней степени тяжести готовят к эвакуации вертолетом в Новосибирск, рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
На место выехал прокурор Краснозерского района. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств аварии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".