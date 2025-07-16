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Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией - РИА Новости, 16.07.2025
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13:26 16.07.2025 (обновлено: 16:44 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/druzy-2029450706.html
Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией
Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией - РИА Новости, 16.07.2025
Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией
Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией для помощи единоверцам, сообщил портал Ynet. РИА Новости, 16.07.2025
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сирия
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
дамаск (город)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией для помощи единоверцам, сообщил портал Ynet."Толпа друзов выдвинулась к израильско-сирийской границе в районе Голанских высот после призыва лидера общины готовиться к пересечению границы для помощи "нашим братьям, которых убивают", — говорится в публикации.Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что зафиксировала попытки незаконного пересечения границы со стороны граждан Израиля. Войска пытаются взять ситуацию под контроль и вернуть тех, кто уже успел покинуть страну.Конфликт с друзами в Сирии
https://ria.ru/20250715/izrail-2029223356.html
https://ria.ru/20250716/tsakhal--2029447621.html
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сирия
израиль
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Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией
Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией
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сирия, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), дамаск (город)
Сирия, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Дамаск (город)
Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией

Израильские друзы прорываются через границу с Сирией для помощи единоверцам

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией для помощи единоверцам, сообщил портал Ynet.
"Толпа друзов выдвинулась к израильско-сирийской границе в районе Голанских высот после призыва лидера общины готовиться к пересечению границы для помощи "нашим братьям, которых убивают", — говорится в публикации.
Дым поднимается из центра Сувейды после израильского удара. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ЦАХАЛ ударила по ВС Сирии близ Сувейды, где произошли нападения на друзов
15 июля, 13:18

Друзы — этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, они исповедуют друзизм.

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что зафиксировала попытки незаконного пересечения границы со стороны граждан Израиля. Войска пытаются взять ситуацию под контроль и вернуть тех, кто уже успел покинуть страну.
Израильская система ПРО Железный купол израиль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
ЦАХАЛ будет наращивать силы у границы с Сирией из-за ситуации с друзами
Вчера, 13:14

Конфликт с друзами в Сирии

  • В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
  • Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.
  • По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
  • Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
  • В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их мнению, подверглись нападению со стороны правительственных войск.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил усилить атаки на сирийские проправительственные силы.
Город Сувейда на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии
Вчера, 12:27
 
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