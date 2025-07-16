Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией
Израильские друзы прорываются через границу с Сирией для помощи единоверцам
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией для помощи единоверцам, сообщил портал Ynet.
"Толпа друзов выдвинулась к израильско-сирийской границе в районе Голанских высот после призыва лидера общины готовиться к пересечению границы для помощи "нашим братьям, которых убивают", — говорится в публикации.
Друзы — этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, они исповедуют друзизм.
Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что зафиксировала попытки незаконного пересечения границы со стороны граждан Израиля. Войска пытаются взять ситуацию под контроль и вернуть тех, кто уже успел покинуть страну.
Конфликт с друзами в Сирии
- В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
- Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.
- По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
- Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
- В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их мнению, подверглись нападению со стороны правительственных войск.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил усилить атаки на сирийские проправительственные силы.