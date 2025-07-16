https://ria.ru/20250716/druzy-2029450706.html

Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией

Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией - РИА Новости, 16.07.2025

Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией

Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией для помощи единоверцам, сообщил портал Ynet. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:26:00+03:00

2025-07-16T13:26:00+03:00

2025-07-16T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Израильские друзы попытались прорваться через границу с Сирией для помощи единоверцам, сообщил портал Ynet."Толпа друзов выдвинулась к израильско-сирийской границе в районе Голанских высот после призыва лидера общины готовиться к пересечению границы для помощи "нашим братьям, которых убивают", — говорится в публикации.Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что зафиксировала попытки незаконного пересечения границы со стороны граждан Израиля. Войска пытаются взять ситуацию под контроль и вернуть тех, кто уже успел покинуть страну.Конфликт с друзами в Сирии

https://ria.ru/20250715/izrail-2029223356.html

https://ria.ru/20250716/tsakhal--2029447621.html

https://ria.ru/20250716/druz-2029434250.html

сирия

израиль

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Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией 2025-07-16T13:26 true PT0M49S

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сирия, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), дамаск (город)