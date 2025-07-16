https://ria.ru/20250716/druz-2029434250.html

Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии

Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии

Друзская партия в Ливане "Ат-Таухид аль-Араби" объявила о создании "Армии единства" с целью защитить друзские общины в ближневосточном регионе в рамках... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:27:00+03:00

2025-07-16T12:27:00+03:00

2025-07-16T12:27:00+03:00

в мире

сирия

ливан

дамаск (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029272282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ef221d038d0a0599d803c653e2a3d0b.jpg

БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Друзская партия в Ливане "Ат-Таухид аль-Араби" объявила о создании "Армии единства" с целью защитить друзские общины в ближневосточном регионе в рамках стратегии народного сопротивления, заявил РИА Новости друзский политический активист Хади Ваххаб, сын лидера арабской партии "Ат-Таухид" Веама Ваххаба. "Заявление моего отца, главы партии "Ат-Таухид аль-Араби", о создании "Армии единства" - это шаг, продиктованный необходимостью организовать друзскую молодежь в Ливане, которая пребывает в состоянии растерянности и гнева после нападений на друзские деревни и посекли в сирийской провинции Сувейда", - сказал РИА Новости Ваххаб. Собеседник агентства подчеркнул, что как ливанские, так и сирийские друзы ощущают угрозу своему существованию после событий в сирийской Латакии, где, по его словам, произошли этнические чистки против алавитского населения. "Деятельность партии "Ат-Таухид" - это, в первую очередь, форма народного сопротивления. И, когда мирное население оказывается под угрозой терроризма, экстремизма и этнических чисток, любая форма сопротивления становится законной, если речь идет о сохранении присутствия друзов на Ближнем Востоке - от Ливана до Сирии, Палестины и Иордании. Эти общины тесно связаны между собой социально и исторически", - отметил он. По словам Ваххаба, призыв к формированию вооруженных друзских сил не противоречит принципу монополии ливанского государства на оружие, поскольку "народное сопротивление - это законная сила, которая дополняет усилия государственных структур в борьбе с терроризмом". Ваххаб добавил, что ливанская армия уже сумела обезвредить несколько спящих ячеек террористической группировки (запрещенной в РФ) ИГ, а "Армия единства" будет "глазами и ушами" сил безопасности, предотвращая угрозы и возможные этнические расправы. Ранее лидер друзской партии в Ливане Веам Ваххаб в своем заявлении на платформе X объявил о создании "Армии единства". Он обратился к другим ливанским силам сопротивления с призывом поддержать друзов. "Мы обращаемся к Ливанскому сопротивлению с официальной просьбой поддержать друзей, подвергающихся геноциду. Окажите помощь — вооружением и опытом. Захват Сувейды не означает падение друзского региона. Молодежь и бойцы есть в каждой деревне", - сказал он. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ранее в воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри 15 июля призвал к сопротивлению всеми возможными средствами вооруженным силам временного правительства, введенных в провинцию Сувейда на юге Сирии. Он подчеркнул, что что после многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам и не продемонстрировали никакой искренности, на духовенство было оказано давление - как со стороны сирийских властей, так и извне - с целью опубликовать заявление с поддержкой ввода войск в Сувейду.

https://ria.ru/20250715/lider-2029226579.html

https://ria.ru/20250716/izrail-2029404270.html

https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html

сирия

ливан

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, ливан, дамаск (город)