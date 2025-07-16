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Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
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12:27 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/druz-2029434250.html
Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии
Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии
Друзская партия в Ливане "Ат-Таухид аль-Араби" объявила о создании "Армии единства" с целью защитить друзские общины в ближневосточном регионе в рамках... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:27:00+03:00
2025-07-16T12:27:00+03:00
в мире
сирия
ливан
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БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Друзская партия в Ливане "Ат-Таухид аль-Араби" объявила о создании "Армии единства" с целью защитить друзские общины в ближневосточном регионе в рамках стратегии народного сопротивления, заявил РИА Новости друзский политический активист Хади Ваххаб, сын лидера арабской партии "Ат-Таухид" Веама Ваххаба. "Заявление моего отца, главы партии "Ат-Таухид аль-Араби", о создании "Армии единства" - это шаг, продиктованный необходимостью организовать друзскую молодежь в Ливане, которая пребывает в состоянии растерянности и гнева после нападений на друзские деревни и посекли в сирийской провинции Сувейда", - сказал РИА Новости Ваххаб. Собеседник агентства подчеркнул, что как ливанские, так и сирийские друзы ощущают угрозу своему существованию после событий в сирийской Латакии, где, по его словам, произошли этнические чистки против алавитского населения. "Деятельность партии "Ат-Таухид" - это, в первую очередь, форма народного сопротивления. И, когда мирное население оказывается под угрозой терроризма, экстремизма и этнических чисток, любая форма сопротивления становится законной, если речь идет о сохранении присутствия друзов на Ближнем Востоке - от Ливана до Сирии, Палестины и Иордании. Эти общины тесно связаны между собой социально и исторически", - отметил он. По словам Ваххаба, призыв к формированию вооруженных друзских сил не противоречит принципу монополии ливанского государства на оружие, поскольку "народное сопротивление - это законная сила, которая дополняет усилия государственных структур в борьбе с терроризмом". Ваххаб добавил, что ливанская армия уже сумела обезвредить несколько спящих ячеек террористической группировки (запрещенной в РФ) ИГ, а "Армия единства" будет "глазами и ушами" сил безопасности, предотвращая угрозы и возможные этнические расправы. Ранее лидер друзской партии в Ливане Веам Ваххаб в своем заявлении на платформе X объявил о создании "Армии единства". Он обратился к другим ливанским силам сопротивления с призывом поддержать друзов. "Мы обращаемся к Ливанскому сопротивлению с официальной просьбой поддержать друзей, подвергающихся геноциду. Окажите помощь — вооружением и опытом. Захват Сувейды не означает падение друзского региона. Молодежь и бойцы есть в каждой деревне", - сказал он. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ранее в воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри 15 июля призвал к сопротивлению всеми возможными средствами вооруженным силам временного правительства, введенных в провинцию Сувейда на юге Сирии. Он подчеркнул, что что после многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам и не продемонстрировали никакой искренности, на духовенство было оказано давление - как со стороны сирийских властей, так и извне - с целью опубликовать заявление с поддержкой ввода войск в Сувейду.
https://ria.ru/20250715/lider-2029226579.html
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в мире, сирия, ливан, дамаск (город)
В мире, Сирия, Ливан, Дамаск (город)
Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии

Друзская партия "Ат-Таухид аль-Араби" создала "Армию единства" в Ливане

© AP Photo / Omar SanadikiГород Сувейда на юге Сирии
Город Сувейда на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Город Сувейда на юге Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Друзская партия в Ливане "Ат-Таухид аль-Араби" объявила о создании "Армии единства" с целью защитить друзские общины в ближневосточном регионе в рамках стратегии народного сопротивления, заявил РИА Новости друзский политический активист Хади Ваххаб, сын лидера арабской партии "Ат-Таухид" Веама Ваххаба.
"Заявление моего отца, главы партии "Ат-Таухид аль-Араби", о создании "Армии единства" - это шаг, продиктованный необходимостью организовать друзскую молодежь в Ливане, которая пребывает в состоянии растерянности и гнева после нападений на друзские деревни и посекли в сирийской провинции Сувейда", - сказал РИА Новости Ваххаб.
Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Духовный лидер друзов призвал к сопротивлению сирийским силам
15 июля, 13:25
Собеседник агентства подчеркнул, что как ливанские, так и сирийские друзы ощущают угрозу своему существованию после событий в сирийской Латакии, где, по его словам, произошли этнические чистки против алавитского населения.
"Деятельность партии "Ат-Таухид" - это, в первую очередь, форма народного сопротивления. И, когда мирное население оказывается под угрозой терроризма, экстремизма и этнических чисток, любая форма сопротивления становится законной, если речь идет о сохранении присутствия друзов на Ближнем Востоке - от Ливана до Сирии, Палестины и Иордании. Эти общины тесно связаны между собой социально и исторически", - отметил он.
По словам Ваххаба, призыв к формированию вооруженных друзских сил не противоречит принципу монополии ливанского государства на оружие, поскольку "народное сопротивление - это законная сила, которая дополняет усилия государственных структур в борьбе с терроризмом".
Ваххаб добавил, что ливанская армия уже сумела обезвредить несколько спящих ячеек террористической группировки (запрещенной в РФ) ИГ, а "Армия единства" будет "глазами и ушами" сил безопасности, предотвращая угрозы и возможные этнические расправы.
Военная техника в Сувейде. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Глава Минобороны Израиля пригрозил новыми ударами по ВС Сирии
Вчера, 10:50
Ранее лидер друзской партии в Ливане Веам Ваххаб в своем заявлении на платформе X объявил о создании "Армии единства". Он обратился к другим ливанским силам сопротивления с призывом поддержать друзов. "Мы обращаемся к Ливанскому сопротивлению с официальной просьбой поддержать друзей, подвергающихся геноциду. Окажите помощь — вооружением и опытом. Захват Сувейды не означает падение друзского региона. Молодежь и бойцы есть в каждой деревне", - сказал он.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.
Ранее в воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри 15 июля призвал к сопротивлению всеми возможными средствами вооруженным силам временного правительства, введенных в провинцию Сувейда на юге Сирии. Он подчеркнул, что что после многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам и не продемонстрировали никакой искренности, на духовенство было оказано давление - как со стороны сирийских властей, так и извне - с целью опубликовать заявление с поддержкой ввода войск в Сувейду.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP
24 июня, 18:24
 
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