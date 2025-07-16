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Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме

Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025

Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме

Слухи о том, что полиция будет досматривать телефоны граждан в "поисках запрещённого контента", не соответствуют действительности, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:33:00+03:00

2025-07-16T21:33:00+03:00

2025-07-16T21:33:00+03:00

общество

сергей боярский

госдума рф

технологии

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Слухи о том, что полиция будет досматривать телефоны граждан в "поисках запрещённого контента", не соответствуют действительности, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "Будут ли досматривать смартфоны... уже поползли жуткие слухи, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещённого контента. Конечно же это не имеет никакого отношения к действительности", - сказал он на видео, которое опубликовал.

https://ria.ru/20250716/vpn-2029570966.html

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общество, сергей боярский, госдума рф, технологии, россия