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Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме
Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме
Слухи о том, что полиция будет досматривать телефоны граждан в "поисках запрещённого контента", не соответствуют действительности, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:33:00+03:00
2025-07-16T21:33:00+03:00
2025-07-16T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Слухи о том, что полиция будет досматривать телефоны граждан в "поисках запрещённого контента", не соответствуют действительности, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "Будут ли досматривать смартфоны... уже поползли жуткие слухи, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещённого контента. Конечно же это не имеет никакого отношения к действительности", - сказал он на видео, которое опубликовал.
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общество, сергей боярский, госдума рф, технологии, россия
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ, Технологии, Россия
Досматривать телефоны в поисках "запрещенки" не будут, заявили в Госдуме
Боярский: полиция не будет досматривать телефоны в поисках запрещенного контента