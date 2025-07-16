https://ria.ru/20250716/dnr-2029584023.html

Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР

Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025

Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР

Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики, за предыдущие годы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:42:00+03:00

2025-07-16T23:42:00+03:00

2025-07-16T23:42:00+03:00

челябинская область

авдеевка

волноваха

алексей текслер

владимир путин

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики, за предыдущие годы отремонтировали и построили 82 объекта, в восстановительные работы в 2022-2024 годах вложено 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава государства в среду прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область, где посетил Магнитогорск и провел встречу с губернатором региона. "Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Мы 4 миллиарда уже инвестировали, это только 2022-2024 годы. Отремонтировали, восстановили и построили 82 объекта, и в этом году еще 38 объектов", - сказал Текслер. Он продемонстрировал президенту слайды, где изображены два новых дома в Авдеевке, которые, по информации губернатора, уже заселены. "Считаю, что это очень важно, что мы Авдеевку восстанавливаем. Хорошая обратная связь от жителей. Будем тоже эту работу продолжать", - добавил Текслер.

https://ria.ru/20250716/putin-2029545775.html

челябинская область

авдеевка

волноваха

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челябинская область, авдеевка, волноваха, алексей текслер, владимир путин