Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР
Текслер доложил Путину, что Челябинская область восстановит 38 объектов в ДНР
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи в Магнитогорске
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики, за предыдущие годы отремонтировали и построили 82 объекта, в восстановительные работы в 2022-2024 годах вложено 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава государства в среду прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область, где посетил Магнитогорск и провел встречу с губернатором региона.
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"Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Мы 4 миллиарда уже инвестировали, это только 2022-2024 годы. Отремонтировали, восстановили и построили 82 объекта, и в этом году еще 38 объектов", - сказал Текслер.
Он продемонстрировал президенту слайды, где изображены два новых дома в Авдеевке, которые, по информации губернатора, уже заселены.
"Считаю, что это очень важно, что мы Авдеевку восстанавливаем. Хорошая обратная связь от жителей. Будем тоже эту работу продолжать", - добавил Текслер.