Рейтинг@Mail.ru
Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/dnr-2029584023.html
Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР
Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР
Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики, за предыдущие годы... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:42:00+03:00
2025-07-16T23:42:00+03:00
челябинская область
авдеевка
волноваха
алексей текслер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029567526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e63e3df8aaa3b50cd025d710366c13.jpg
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики, за предыдущие годы отремонтировали и построили 82 объекта, в восстановительные работы в 2022-2024 годах вложено 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава государства в среду прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область, где посетил Магнитогорск и провел встречу с губернатором региона. "Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Мы 4 миллиарда уже инвестировали, это только 2022-2024 годы. Отремонтировали, восстановили и построили 82 объекта, и в этом году еще 38 объектов", - сказал Текслер. Он продемонстрировал президенту слайды, где изображены два новых дома в Авдеевке, которые, по информации губернатора, уже заселены. "Считаю, что это очень важно, что мы Авдеевку восстанавливаем. Хорошая обратная связь от жителей. Будем тоже эту работу продолжать", - добавил Текслер.
https://ria.ru/20250716/putin-2029545775.html
челябинская область
авдеевка
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029567526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5e469abbda8a8bc14dc3c86864f99bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, авдеевка, волноваха, алексей текслер, владимир путин
Челябинская область, Авдеевка, Волноваха, Алексей Текслер, Владимир Путин
Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в ДНР

Текслер доложил Путину, что Челябинская область восстановит 38 объектов в ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи в Магнитогорске - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи в Магнитогорске
Читать ria.ru в
Дзен
МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Челябинская область в 2025 году восстановит 38 объектов в подшефных Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики, за предыдущие годы отремонтировали и построили 82 объекта, в восстановительные работы в 2022-2024 годах вложено 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава государства в среду прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область, где посетил Магнитогорск и провел встречу с губернатором региона.
«
"Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Мы 4 миллиарда уже инвестировали, это только 2022-2024 годы. Отремонтировали, восстановили и построили 82 объекта, и в этом году еще 38 объектов", - сказал Текслер.
Он продемонстрировал президенту слайды, где изображены два новых дома в Авдеевке, которые, по информации губернатора, уже заселены.
"Считаю, что это очень важно, что мы Авдеевку восстанавливаем. Хорошая обратная связь от жителей. Будем тоже эту работу продолжать", - добавил Текслер.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин пообщался с Жогой и Текслером во время поездки по Магнитогорску
Вчера, 18:49
 
Челябинская областьАвдеевкаВолновахаАлексей ТекслерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала