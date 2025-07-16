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В ДНР при атаке ВСУ пострадали 15 жилых домов - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/dnr-2029573484.html
В ДНР при атаке ВСУ пострадали 15 жилых домов
В ДНР при атаке ВСУ пострадали 15 жилых домов - РИА Новости, 16.07.2025
В ДНР при атаке ВСУ пострадали 15 жилых домов
Ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе поликлиники, больницы, учебные корпуса и магазины, а также 15 жилых домостроений получили повреждения в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:00:00+03:00
2025-07-16T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе поликлиники, больницы, учебные корпуса и магазины, а также 15 жилых домостроений получили повреждения в результате вооруженной агрессии ВСУ в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Повреждения получили 15 жилых домостроений и три автомобиля в Енакиево и Центрально-Городском районе Горловки, 13 объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (санитарно-эпидемиологическая станция, медицинское объединение "Семья и здоровье", психоневрологическая больница, городская больница, поликлиника, управление труда и социальной защиты населения, учебные корпуса педагогического университета и института иностранных языков, два магазина, две котельных, газопровод)", - написал Пушилин в Telegram-канале. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил он. В среду мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранения получили семь мирных жителей, включая ребенка. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что в 3.40 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки.
https://ria.ru/20250716/dnr-2029488349.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В ДНР при атаке ВСУ пострадали 15 жилых домов

Пушилин: при атаках ВСУ на ДНР повреждены 15 жилых домов, больницы, поликлиники

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе поликлиники, больницы, учебные корпуса и магазины, а также 15 жилых домостроений получили повреждения в результате вооруженной агрессии ВСУ в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Повреждения получили 15 жилых домостроений и три автомобиля в Енакиево и Центрально-Городском районе Горловки, 13 объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (санитарно-эпидемиологическая станция, медицинское объединение "Семья и здоровье", психоневрологическая больница, городская больница, поликлиника, управление труда и социальной защиты населения, учебные корпуса педагогического университета и института иностранных языков, два магазина, две котельных, газопровод)", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил он.
В среду мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранения получили семь мирных жителей, включая ребенка. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что в 3.40 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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