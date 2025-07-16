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Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 16.07.2025
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец
Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:03:00+03:00
2025-07-16T02:03:00+03:00
2025-07-16T02:03:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Мы хотели одного взять (в плен - ред.), но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (ВСУ - ред.) сразу пытаются убрать и его (пленного - ред.), и нас. То есть сразу работает миномет, танк, всё, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать", - заявил боец. По словам "Шустрого", это произошло в ходе освобождения населенного пункта Поддубное. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное в ДНР.
https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец
ВСУ убили сослуживца, сдавшегося в плен ВС России в Поддубном