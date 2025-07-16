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Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/dnr-2029353488.html
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 16.07.2025
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец
Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:03:00+03:00
2025-07-16T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Мы хотели одного взять (в плен - ред.), но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (ВСУ - ред.) сразу пытаются убрать и его (пленного - ред.), и нас. То есть сразу работает миномет, танк, всё, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать", - заявил боец. По словам "Шустрого", это произошло в ходе освобождения населенного пункта Поддубное. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное в ДНР.
https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец

ВСУ убили сослуживца, сдавшегося в плен ВС России в Поддубном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый".
"Мы хотели одного взять (в плен - ред.), но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (ВСУ - ред.) сразу пытаются убрать и его (пленного - ред.), и нас. То есть сразу работает миномет, танк, всё, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать", - заявил боец.
Разведчик с позывным Хаски: Боевики ВСУ в Федоровке пытались уничтожить свой же минометный расчет, который сдался в плен - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ВСУ пытались убить своих военных, сдавшихся в плен в Федоровке
7 июня, 06:09
По словам "Шустрого", это произошло в ходе освобождения населенного пункта Поддубное.
Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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