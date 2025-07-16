https://ria.ru/20250716/dnr-2029353488.html

Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец

Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 16.07.2025

Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец

Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:03:00+03:00

2025-07-16T02:03:00+03:00

2025-07-16T02:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Командование ВСУ не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Мы хотели одного взять (в плен - ред.), но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (ВСУ - ред.) сразу пытаются убрать и его (пленного - ред.), и нас. То есть сразу работает миномет, танк, всё, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать", - заявил боец. По словам "Шустрого", это произошло в ходе освобождения населенного пункта Поддубное. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное в ДНР.

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире