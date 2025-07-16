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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 16.07.2025 (обновлено: 12:15 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/dnepr-2029427383.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:10:00+03:00
2025-07-16T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки до 70 военнослужащих и пять складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении."Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и склад материальных средств", - отмечается в сводке ведомства.
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николаевская область
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николаевская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки до 70 военнослужащих и пять складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении.
"Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и склад материальных средств", - отмечается в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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