https://ria.ru/20250716/dnepr-2029427383.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:10:00+03:00
2025-07-16T12:10:00+03:00
2025-07-16T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки до 70 военнослужащих и пять складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении."Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и склад материальных средств", - отмечается в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки