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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:10:00+03:00

2025-07-16T12:10:00+03:00

2025-07-16T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

запорожская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Николаевской области, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки до 70 военнослужащих и пять складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении."Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и склад материальных средств", - отмечается в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)