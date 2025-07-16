https://ria.ru/20250716/dk-2029525204.html

Новый цифровой сервис "Открытый ДК" запустили в Подмосковье

Новый цифровой сервис "Открытый ДК" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 16.07.2025

Новый цифровой сервис "Открытый ДК" запустили в Подмосковье

Новый цифровой сервис "Открытый ДК" запустили в рамках проекта "Умный ДК" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:14:00+03:00

2025-07-16T17:14:00+03:00

2025-07-16T17:14:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый цифровой сервис "Открытый ДК" запустили в рамках проекта "Умный ДК" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Теперь любой желающий может в онлайн-формате забронировать зал, мастерскую, студию, сцену для проведения собственного мероприятия – самостоятельной репетиции, концерта, мастер-класса и фотосессии. Для этого нужно зайти в вышеуказанный раздел на портале "Дома культуры Подмосковья", выбрать удобный ДК, необходимый тип помещения и временной интервал. Также можно подобрать оборудование и выбрать дополнительные услуги. Доступно более 1,5 тысячи временных слотов в 250 помещениях. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, "Умный ДК" – это принципиально иной подход к организации пространства региональных Домов культуры. Основная задача портала – сделать ДК более современными и доступными для жителей самых разных возрастов в соответствии с задачами национального проекта "Семья". "Нам важно, чтобы они не простаивали, и каждый, кто имеет желание заниматься, репетировать, мог делать это в удобное для себя время. Для этого мы запустили онлайн-сервис – можно выбрать подходящий тебе Дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс. При этом не нужно брать с собой музыкальные инструменты или аудиооборудование – все есть в наших ДК", - рассказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что "Умный ДК" – это еще и сопутствующая инфраструктура. То есть через портал можно узнать, где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. Следить за порядком помогают и камеры с искусственным интеллектом, которые сейчас устанавливаются. Так, во Дворце культуры в Коломне и в красногорском ДК "Луч" появились велопарковки, а в подольском ДК "Октябрь" - точка для зарядки гаджетов и обновленная навигация. "Пока в пилоте 50 самых больших наших Домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20250716/shkola-2029498591.html

https://ria.ru/20250716/sanaviatsiya-2029409776.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев