https://ria.ru/20250716/direktor-2029585319.html

Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках

Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках - РИА Новости, 16.07.2025

Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках

Директора владимирского областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России обвиняют в получении взятки за выдачу мигрантам талонов на ускоренное... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:55:00+03:00

2025-07-16T23:55:00+03:00

2025-07-16T23:55:00+03:00

происшествия

владимирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

взяточничество

коррупция

мигранты

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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Директора владимирского областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России обвиняют в получении взятки за выдачу мигрантам талонов на ускоренное получение услуг, сообщило СУСК по региону. "Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению директора филиала по Владимирской области ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)", - сообщается в Telegram-канале СУСК без указания суммы взятки. Подчеркивается, что следствием во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ установлено, что в конце января – начале февраля этого года обвиняемый получил взятку от индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги иностранным гражданам, за действия в интересах представляемых им мигрантов. "До июля 2025 года фигурант обеспечивал выдачу приезжим талонов для получения услуг в ускоренном порядке, а также давал подчиненной указания оказывать данным лицам услуги вне очереди", - уточняет СУСК. По данным ведомства, обвиняемый в ходе допроса признал вину, решением суда он отправлен под домашний арест. Преступление выявили в ходе расследования других уголовных дел об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, предприниматель, передавший взятку, а также житель Покрова на протяжении нескольких лет за вознаграждение оформляли обратившимся к ним мигрантам фиктивные трудовые договоры на подконтрольные фирму и ИП, что давало им право на получение патента и пребывание в России. Фигурантам также предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отмечает СУСК.

https://ria.ru/20250523/delo-2018786799.html

https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html

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происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка, взяточничество, коррупция, мигранты