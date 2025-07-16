Рейтинг@Mail.ru
Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/direktor-2029585319.html
Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках
Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках - РИА Новости, 16.07.2025
Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках
Директора владимирского областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России обвиняют в получении взятки за выдачу мигрантам талонов на ускоренное... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:55:00+03:00
2025-07-16T23:55:00+03:00
происшествия
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
взяточничество
коррупция
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Директора владимирского областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России обвиняют в получении взятки за выдачу мигрантам талонов на ускоренное получение услуг, сообщило СУСК по региону. "Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению директора филиала по Владимирской области ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)", - сообщается в Telegram-канале СУСК без указания суммы взятки. Подчеркивается, что следствием во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ установлено, что в конце января – начале февраля этого года обвиняемый получил взятку от индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги иностранным гражданам, за действия в интересах представляемых им мигрантов. "До июля 2025 года фигурант обеспечивал выдачу приезжим талонов для получения услуг в ускоренном порядке, а также давал подчиненной указания оказывать данным лицам услуги вне очереди", - уточняет СУСК. По данным ведомства, обвиняемый в ходе допроса признал вину, решением суда он отправлен под домашний арест. Преступление выявили в ходе расследования других уголовных дел об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, предприниматель, передавший взятку, а также житель Покрова на протяжении нескольких лет за вознаграждение оформляли обратившимся к ним мигрантам фиктивные трудовые договоры на подконтрольные фирму и ИП, что давало им право на получение патента и пребывание в России. Фигурантам также предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отмечает СУСК.
https://ria.ru/20250523/delo-2018786799.html
https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка, взяточничество, коррупция, мигранты
Происшествия, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка, взяточничество, Коррупция, Мигранты
Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках

СК: глава владимирского паспортного сервиса брал взятки за услуги мигрантам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Директора владимирского областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России обвиняют в получении взятки за выдачу мигрантам талонов на ускоренное получение услуг, сообщило СУСК по региону.
"Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению директора филиала по Владимирской области ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)", - сообщается в Telegram-канале СУСК без указания суммы взятки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела
23 мая, 22:53
Подчеркивается, что следствием во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ установлено, что в конце января – начале февраля этого года обвиняемый получил взятку от индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги иностранным гражданам, за действия в интересах представляемых им мигрантов.
"До июля 2025 года фигурант обеспечивал выдачу приезжим талонов для получения услуг в ускоренном порядке, а также давал подчиненной указания оказывать данным лицам услуги вне очереди", - уточняет СУСК.
По данным ведомства, обвиняемый в ходе допроса признал вину, решением суда он отправлен под домашний арест.
Преступление выявили в ходе расследования других уголовных дел об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, предприниматель, передавший взятку, а также житель Покрова на протяжении нескольких лет за вознаграждение оформляли обратившимся к ним мигрантам фиктивные трудовые договоры на подконтрольные фирму и ИП, что давало им право на получение патента и пребывание в России. Фигурантам также предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отмечает СУСК.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Якутске мигрант пытался дать взятку сотруднику УФСБ
22 мая, 08:18
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВзяткавзяточничествоКоррупцияМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала