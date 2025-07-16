https://ria.ru/20250716/diplom-2029512734.html

Садовничий рассказал о рисках детализация диплома

Садовничий рассказал о рисках детализация диплома - РИА Новости, 16.07.2025

Садовничий рассказал о рисках детализация диплома

Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:44:00+03:00

2025-07-16T16:44:00+03:00

2025-07-16T16:44:00+03:00

общество

россия

виктор садовничий

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий. "Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности", - сказал ректор, слова которого приводит пресс-служба МГУ. В законопроекте Минобрнауки РФ предлагается, что уровень образования и квалификации, указываемые в документах, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством РФ порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации, если иное не установлено федеральными законами.

https://ria.ru/20250603/vuz-2020600687.html

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общество, россия, виктор садовничий