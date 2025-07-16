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Садовничий рассказал о рисках детализация диплома - РИА Новости, 16.07.2025
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16:44 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/diplom-2029512734.html
Садовничий рассказал о рисках детализация диплома
Садовничий рассказал о рисках детализация диплома - РИА Новости, 16.07.2025
Садовничий рассказал о рисках детализация диплома
Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:44:00+03:00
2025-07-16T16:44:00+03:00
общество
россия
виктор садовничий
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий. "Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности", - сказал ректор, слова которого приводит пресс-служба МГУ. В законопроекте Минобрнауки РФ предлагается, что уровень образования и квалификации, указываемые в документах, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством РФ порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации, если иное не установлено федеральными законами.
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общество, россия, виктор садовничий
Общество, Россия, Виктор Садовничий
Садовничий рассказал о рисках детализация диплома

Садовничий: избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРектор МГУ Виктор Садовничий
Ректор МГУ Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Ректор МГУ Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.
"Необходимо также, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности", - сказал ректор, слова которого приводит пресс-служба МГУ.
В законопроекте Минобрнауки РФ предлагается, что уровень образования и квалификации, указываемые в документах, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством РФ порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации, если иное не установлено федеральными законами.
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