На шеф-редактора издания Insider* завели дело

На шеф-редактора издания Insider* завели дело - РИА Новости, 16.07.2025

На шеф-редактора издания Insider* завели дело

Уголовное дело о деятельности нежелательной в РФ иностранной организации возбуждено против шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:43:00+03:00

2025-07-16T15:43:00+03:00

2025-07-16T15:52:00+03:00

россия

москва

the insider

происшествия

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело о деятельности нежелательной в РФ иностранной организации возбуждено против шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.По данным прокуратуры, Тимур Олевский, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в работе иностранной организации The Insider*, чья деятельность признана нежелательной в РФ, находясь за пределами России, продолжает быть шеф-редактором данной организации. Подчеркивается, что посредством канала на видеохостинге Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, продвигающих антироссийскую риторику, формирующих негативное мнение о внутренней и внешней политике РФ, а также дискредитирующих органы государственной власти."По материалам проверки в отношении Олевского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Расследование на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, годом ранее Олевский был оштрафован по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Штраф был назначен за участие Олевского в деятельности нежелательного в РФ издания-иноагента The Insider*.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

россия

москва

2025

Новости

