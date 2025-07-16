https://ria.ru/20250716/delo-2029498195.html
На шеф-редактора издания Insider* завели дело
На шеф-редактора издания Insider* завели дело - РИА Новости, 16.07.2025
На шеф-редактора издания Insider* завели дело
Уголовное дело о деятельности нежелательной в РФ иностранной организации возбуждено против шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:43:00+03:00
2025-07-16T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело о деятельности нежелательной в РФ иностранной организации возбуждено против шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.По данным прокуратуры, Тимур Олевский, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в работе иностранной организации The Insider*, чья деятельность признана нежелательной в РФ, находясь за пределами России, продолжает быть шеф-редактором данной организации. Подчеркивается, что посредством канала на видеохостинге Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, продвигающих антироссийскую риторику, формирующих негативное мнение о внутренней и внешней политике РФ, а также дискредитирующих органы государственной власти."По материалам проверки в отношении Олевского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Расследование на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, годом ранее Олевский был оштрафован по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Штраф был назначен за участие Олевского в деятельности нежелательного в РФ издания-иноагента The Insider*.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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россия, москва, the insider, происшествия
Россия, Москва, The Insider, Происшествия
На шеф-редактора издания Insider* завели дело
На шеф-редактора издания Insider Олевского завели уголовное дело
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Уголовное дело о деятельности нежелательной в РФ иностранной организации возбуждено против шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Москвы.
По данным прокуратуры, Тимур Олевский, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в работе иностранной организации The Insider*, чья деятельность признана нежелательной в РФ, находясь за пределами России, продолжает быть шеф-редактором данной организации. Подчеркивается, что посредством канала на видеохостинге Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, продвигающих антироссийскую риторику, формирующих негативное мнение о внутренней и внешней политике РФ, а также дискредитирующих органы государственной власти.
"По материалам проверки в отношении Олевского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Расследование на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, годом ранее Олевский был оштрафован по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Штраф был назначен за участие Олевского в деятельности нежелательного в РФ издания-иноагента The Insider*.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.