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На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти - РИА Новости, 16.07.2025
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10:44 16.07.2025 (обновлено: 10:52 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/delo-2029402889.html
На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти
На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти - РИА Новости, 16.07.2025
На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти
Дело о насилии в отношении представителя власти возбуждено в отношении сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:44:00+03:00
2025-07-16T10:52:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Дело о насилии в отношении представителя власти возбуждено в отношении сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев заявил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело."Дело возбуждено в части 1 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сказал собеседник агентства.Материал об избрании Шыхлински меры пресечения будет рассмотрен во вторник в 14.00 мск.Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против него возбудили уголовное дело.Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти

На Мутвалы Шыхлински завели дело о применении насилия к представителю власти

© Фото : соцсети Мутвалы ШыхлинскиМутвалы Шыхлински
Мутвалы Шыхлински - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : соцсети Мутвалы Шыхлински
Мутвалы Шыхлински. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Дело о насилии в отношении представителя власти возбуждено в отношении сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев заявил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело.
"Дело возбуждено в части 1 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сказал собеседник агентства.
Материал об избрании Шыхлински меры пресечения будет рассмотрен во вторник в 14.00 мск.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против него возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
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