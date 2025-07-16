https://ria.ru/20250716/delo-2029402889.html

На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти

На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти - РИА Новости, 16.07.2025

На Мутвалы Шыхлински завели дело о насилии в отношении представителя власти

Дело о насилии в отношении представителя власти возбуждено в отношении сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:44:00+03:00

2025-07-16T10:44:00+03:00

2025-07-16T10:52:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Дело о насилии в отношении представителя власти возбуждено в отношении сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев заявил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело."Дело возбуждено в части 1 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сказал собеседник агентства.Материал об избрании Шыхлински меры пресечения будет рассмотрен во вторник в 14.00 мск.Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против него возбудили уголовное дело.Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.

https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html

екатеринбург

свердловская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия