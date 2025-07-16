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В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры - РИА Новости, 16.07.2025
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил РИА Новости президент Адвокатской палаты Свердловской области... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:00:00+03:00
2025-07-16T10:00:00+03:00
2025-07-16T11:22:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил РИА Новости президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев."Адвокатская палата подтвердила информацию о том, что в отношении Шыхлински Мутвалы ведется уголовное преследование", — сказал он.Ленинский районный суд уточнил, что он проходит по статье о насилии в отношении представителя власти. В среду ему изберут меру пресечения.Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал назад и чуть не переехал одного из силовиков. Позднее его отца отпустили.Незадолго до этого, 28 июня, региональное управление СК объявило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов.
https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html
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екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Происшествия
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински