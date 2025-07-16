https://ria.ru/20250716/delo-2029390732.html

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры - РИА Новости, 16.07.2025

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил РИА Новости президент Адвокатской палаты Свердловской области... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:00:00+03:00

2025-07-16T10:00:00+03:00

2025-07-16T11:22:00+03:00

екатеринбург

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029403357_50:1042:1393:1797_1920x0_80_0_0_44eac4c45200ea629da3a61c26f9375f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге завели дело против сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил РИА Новости президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев."Адвокатская палата подтвердила информацию о том, что в отношении Шыхлински Мутвалы ведется уголовное преследование", — сказал он.Ленинский районный суд уточнил, что он проходит по статье о насилии в отношении представителя власти. В среду ему изберут меру пресечения.Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал назад и чуть не переехал одного из силовиков. Позднее его отца отпустили.Незадолго до этого, 28 июня, региональное управление СК объявило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов.

https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, происшествия