https://ria.ru/20250716/delo-2029382467.html

Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России

Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России - РИА Новости, 16.07.2025

Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России

Ещё одно уголовное дело, связанное с поставкой некачественных бронежилетов для армии, может быть возбуждено Следственным комитетом РФ, ведется доследственная... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:18:00+03:00

2025-07-16T09:18:00+03:00

2025-07-16T09:18:00+03:00

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москва

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ещё одно уголовное дело, связанное с поставкой некачественных бронежилетов для армии, может быть возбуждено Следственным комитетом РФ, ведется доследственная проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Идет доследственная проверка лиц, которые были назначены для приемки бронежилетов в целях установления халатности в их действиях", - сказал собеседник агентства. По итогам проверки следствие может принять решение о возбуждении уголовного дела. Дело о поставках некачественных бронежилетов, фигурантами которого являются гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, рассмотрит Мещанский суд Москвы. Согласно ранее озвученным в суде данным, Есипову вменяют мошенничество и легализацию денег. При этом, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу взятки. Согласно картотеке суда, Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко - только мошенничество. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным госконтрактом.

https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html

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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество