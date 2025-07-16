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Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России - РИА Новости, 16.07.2025
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09:18 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/delo-2029382467.html
Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России
Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России - РИА Новости, 16.07.2025
Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России
Ещё одно уголовное дело, связанное с поставкой некачественных бронежилетов для армии, может быть возбуждено Следственным комитетом РФ, ведется доследственная... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:18:00+03:00
2025-07-16T09:18:00+03:00
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ещё одно уголовное дело, связанное с поставкой некачественных бронежилетов для армии, может быть возбуждено Следственным комитетом РФ, ведется доследственная проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Идет доследственная проверка лиц, которые были назначены для приемки бронежилетов в целях установления халатности в их действиях", - сказал собеседник агентства. По итогам проверки следствие может принять решение о возбуждении уголовного дела. Дело о поставках некачественных бронежилетов, фигурантами которого являются гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, рассмотрит Мещанский суд Москвы. Согласно ранее озвученным в суде данным, Есипову вменяют мошенничество и легализацию денег. При этом, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу взятки. Согласно картотеке суда, Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко - только мошенничество. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным госконтрактом.
https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России

СК может завести еще одно дело о некачественных бронежилетах для ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ещё одно уголовное дело, связанное с поставкой некачественных бронежилетов для армии, может быть возбуждено Следственным комитетом РФ, ведется доследственная проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Идет доследственная проверка лиц, которые были назначены для приемки бронежилетов в целях установления халатности в их действиях", - сказал собеседник агентства.
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По итогам проверки следствие может принять решение о возбуждении уголовного дела.
Дело о поставках некачественных бронежилетов, фигурантами которого являются гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, рассмотрит Мещанский суд Москвы.
Согласно ранее озвученным в суде данным, Есипову вменяют мошенничество и легализацию денег.
При этом, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу взятки.
Согласно картотеке суда, Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко - только мошенничество.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным госконтрактом.
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