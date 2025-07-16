https://ria.ru/20250716/daniya-2029367980.html

Посол рассказал, каким будет курс Дании на посту председателя в ЕС

Посол рассказал, каким будет курс Дании на посту председателя в ЕС - РИА Новости, 16.07.2025

Посол рассказал, каким будет курс Дании на посту председателя в ЕС

Дания на посту председателя в Совете ЕС не нацелена на достижение мира на Украине политико-дипломатическим путем и будет проводить враждебный по отношению к... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:07:00+03:00

2025-07-16T06:07:00+03:00

2025-07-16T06:08:00+03:00

в мире

россия

дания

украина

евросоюз

владимир барбин

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дания на посту председателя в Совете ЕС не нацелена на достижение мира на Украине политико-дипломатическим путем и будет проводить враждебный по отношению к России курс, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин."Дания будет проводить максимально враждебный по отношению к нашей стране курс. Анонсированы дальнейшее ужесточение санкций против России, наращивание военной, политической и финансово-экономической поддержки Украины, содействие реализации амбиций Украины на членство в ЕС", - сказал глава дипмиссии.Как уточнил Барбин, окончание боевых действий и достижение мира на Украине политико-дипломатическим путем в планы датского председательства не входит.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

https://ria.ru/20250716/daniya-2029349933.html

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дания

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дания, украина, евросоюз, владимир барбин, нато, сергей лавров