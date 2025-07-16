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Российский посол рассказал, какую помощь Дания оказала Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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03:49 16.07.2025 (обновлено: 03:52 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/daniya-2029359790.html
Российский посол рассказал, какую помощь Дания оказала Украине
Российский посол рассказал, какую помощь Дания оказала Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Российский посол рассказал, какую помощь Дания оказала Украине
Дания с начала специальной военной операции России на Украине передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:49:00+03:00
2025-07-16T03:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дания с начала специальной военной операции России на Украине передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин."Дания - один из основных спонсоров Украины. С начала специальной военной операции России Копенгаген предоставил военную помощь киевскому режиму на сумму свыше 10 миллиардов долларов США", - сказал глава дипмиссии.Глава диппредставительства добавил, что в условиях неопределенности в отношении перспектив военной помощи Украине со стороны США Дания призывает страны ЕС совместно компенсировать возможные выпадающие объемы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html
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в мире, дания, киев, россия, украина, владимир барбин, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Дания, Киев, Россия, Украина, Владимир Барбин, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Российский посол рассказал, какую помощь Дания оказала Украине

Барбин: Дания передала Украине военную помощь на десять миллиардов долларов

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дания с начала специальной военной операции России на Украине передала Киеву военную помощь на 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Дания - один из основных спонсоров Украины. С начала специальной военной операции России Копенгаген предоставил военную помощь киевскому режиму на сумму свыше 10 миллиардов долларов США", - сказал глава дипмиссии.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией, заявил посол
Вчера, 01:34
Глава диппредставительства добавил, что в условиях неопределенности в отношении перспектив военной помощи Украине со стороны США Дания призывает страны ЕС совместно компенсировать возможные выпадающие объемы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол РФ в Дании Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину
01:24
 
В миреДанияКиевРоссияУкраинаВладимир БарбинСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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