https://ria.ru/20250716/daniya-2029349933.html
Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину
Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину - РИА Новости, 16.07.2025
Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину
Проект датских вооруженных сил о направлении солдат "для обучения" на Украину находится в стадии реализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:24:00+03:00
2025-07-16T01:24:00+03:00
2025-07-16T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир барбин
вооруженные силы украины
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копенгаген
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проект датских вооруженных сил о направлении солдат "для обучения" на Украину находится в стадии реализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин."В стадии реализации находится и проект о направлении датских солдат "для обучения" на Украину", - сказал глава дипмиссии.Посол добавил, что вооруженные силы Дании осуществляют тесное сотрудничество с ВСУ, представители высшего военного руководства регулярно посещают Украину."Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт", - сказал Барбин.
https://ria.ru/20250714/danija-2029099047.html
https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину
Посол Барбин: ВС Дании планируют направить солдат для обучения на Украину