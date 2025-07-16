https://ria.ru/20250716/daniya-2029349933.html

Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину

Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину - РИА Новости, 16.07.2025

Российский посол рассказал о возможной отправке датских солдат на Украину

Проект датских вооруженных сил о направлении солдат "для обучения" на Украину находится в стадии реализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:24:00+03:00

2025-07-16T01:24:00+03:00

2025-07-16T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проект датских вооруженных сил о направлении солдат "для обучения" на Украину находится в стадии реализации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин."В стадии реализации находится и проект о направлении датских солдат "для обучения" на Украину", - сказал глава дипмиссии.Посол добавил, что вооруженные силы Дании осуществляют тесное сотрудничество с ВСУ, представители высшего военного руководства регулярно посещают Украину."Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт", - сказал Барбин.

https://ria.ru/20250714/danija-2029099047.html

https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир барбин, вооруженные силы украины, россия, копенгаген