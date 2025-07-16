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Число погибших при израильских ударах по Дамаску возросло до трех - РИА Новости, 16.07.2025
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18:38 16.07.2025 (обновлено: 18:48 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/damask-2029543949.html
Число погибших при израильских ударах по Дамаску возросло до трех
Число погибших при израильских ударах по Дамаску возросло до трех - РИА Новости, 16.07.2025
Число погибших при израильских ударах по Дамаску возросло до трех
Число погибших при израильских авиаударах по Дамаску увеличилось до трех, пострадали 34 человека, заявило министерство здравоохранения Сирии. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:38:00+03:00
2025-07-16T18:48:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Дамаску увеличилось до трех, пострадали 34 человека, заявило министерство здравоохранения Сирии.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. Ранее минздрав арабской республики отмечал, что в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены."Число погибших при израильской агрессии на столицу Дамаск увеличилось до трех, пострадали 34", - говорится в заявлении сирийского минздрава.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Кроме того, созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.Во вторник министерство обороны Сирии объявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
https://ria.ru/20250716/izrail-2029514533.html
сирия
дамаск (город)
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Первые секунды после авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
Первые секунды после авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске.
2025-07-16T18:38
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, исраэль кац
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Исраэль Кац
Число погибших при израильских ударах по Дамаску возросло до трех

Число погибших при израильских авиаударах по Дамаску возросло до трех

© AP Photo / SANAИзраильский авиаудар по Дамаску
Израильский авиаудар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / SANA
Израильский авиаудар по Дамаску
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Дамаску увеличилось до трех, пострадали 34 человека, заявило министерство здравоохранения Сирии.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. Ранее минздрав арабской республики отмечал, что в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены.
"Число погибших при израильской агрессии на столицу Дамаск увеличилось до трех, пострадали 34", - говорится в заявлении сирийского минздрава.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Кроме того, созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.
Во вторник министерство обороны Сирии объявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
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