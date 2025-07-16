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Израиль мешает Сирии достичь стабильности, заявили в Турции

Израиль мешает Сирии достичь стабильности, заявили в Турции - РИА Новости, 16.07.2025

Израиль мешает Сирии достичь стабильности, заявили в Турции

Атакуя Дамаск, Израиль мешает Сирии достичь стабильного мира, говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:39:00+03:00

2025-07-16T17:39:00+03:00

2025-07-16T17:39:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

израиль

исраэль кац

турция

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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Атакуя Дамаск, Израиль мешает Сирии достичь стабильного мира, говорится в заявлении МИД Турции. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейды на юге Сирии. В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске. "Атаки Израиля на центр Дамаска, последовавшие за его военными интервенциями на юге Сирии, являются попыткой вмешательства в усилия Сирии по достижению мира, стабильности и безопасности. У сирийского народа есть историческая возможность жить в мире и интегрироваться в мировое сообщество", - говорится в заявлении турецкого ведомства. МИД Турции отметил, что все заинтересованные стороны, выступающие за использование этой возможности, должны внести вклад в усилия сирийского правительства по восстановлению спокойствия.

https://ria.ru/20250716/ssha-2029520564.html

сирия

дамаск (город)

израиль

турция

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, исраэль кац, турция