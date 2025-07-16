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Мирный житель погиб при израильских ударах по Дамаску - РИА Новости, 16.07.2025
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17:00 16.07.2025 (обновлено: 17:06 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/damask-2029518674.html
Мирный житель погиб при израильских ударах по Дамаску
Мирный житель погиб при израильских ударах по Дамаску - РИА Новости, 16.07.2025
Мирный житель погиб при израильских ударах по Дамаску
Один мирный житель погиб, 18 ранены в результате израильских авиаударов по сирийской столице Дамаску, сообщает министерство здравоохранения Сирии. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:00:00+03:00
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 18 ранены в результате израильских авиаударов по сирийской столице Дамаску, сообщает министерство здравоохранения Сирии.Ранее сообщалось о 13 пострадавших."По новым данным мирный житель погиб, 18 ранены в результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску", - говорится в заявлении минздрава Сирии.Ранее сирийский гостелеканал Syria TV сообщал, что израильские самолёты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске.
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сирия
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РИА Новости
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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске
Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске.
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город)
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город)
Мирный житель погиб при израильских ударах по Дамаску

Мирный житель погиб при авиаударах Израиля по Дамаску

© Getty Images / Anadolu/Abdulkarem Al-MohammadПоследствия израильского удара по Дамаску
Последствия израильского удара по Дамаску - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdulkarem Al-Mohammad
Последствия израильского удара по Дамаску
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 18 ранены в результате израильских авиаударов по сирийской столице Дамаску, сообщает министерство здравоохранения Сирии.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
"По новым данным мирный житель погиб, 18 ранены в результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску", - говорится в заявлении минздрава Сирии.
Ранее сирийский гостелеканал Syria TV сообщал, что израильские самолёты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по генштабу сирийской армии, а также атаковала военную цель в районе президентского дворца в Дамаске.
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В миреИзраильСирияДамаск (город)
 
 
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