https://ria.ru/20250716/chislo-2029408126.html

В России число смертей и травм на транспорте снизилось на 45 процентов

В России число смертей и травм на транспорте снизилось на 45 процентов - РИА Новости, 16.07.2025

В России число смертей и травм на транспорте снизилось на 45 процентов

Количество смертельных случаев и травматизма на транспорте в России в прошлом году снизилось на 45% по отношению к показателю 2017 года, сообщил глава... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:05:00+03:00

2025-07-16T11:05:00+03:00

2025-07-16T11:26:00+03:00

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виктор гулин (ространснадзор)

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Количество смертельных случаев и травматизма на транспорте в России в прошлом году снизилось на 45% по отношению к показателю 2017 года, сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в рамках встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Основная задача Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – это снижение аварийности и травматизма, предупреждение возникающих рисков, происшествий в транспортной отрасли. Службой в рамках ведомственного проекта совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта достигнута основная цель – снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма на 45% к 2024 году по сравнению с базовым 2017 годом", — сказал Гулин. Он добавил, что сократилось в 2024 году и количество транспортных прошествий – на 45% к 2017 году. За пять месяцев текущего года Ространснадзор уже провел более 450 тысяч профилактических мероприятий, из них 50 тысяч предостережений, 2 тысячи профилактических визитов, 84 самообследования. Принято 12 мер стимулирования добросовестности, проведено 66 публичных слушаний."В рамках закона о контроле и надзоре сегодня самый эффективный инструмент, мы считаем, – это индикаторы риска нарушения обязательных требований. Индикаторами риска являются соответствие или отклонение от параметров объектов контроля, которые сами по себе не являются нарушениями, но свидетельствуют о наличии каких‑либо факторов риска", - рассказал также Гулин.Работа с индикаторами риска позволяет осуществлять мониторинг деятельности контролируемых лиц без взаимодействия, то есть не создается дополнительная нагрузка на бизнес, пояснил он.По результатам оценки состояния безопасности на транспорте и с целью повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности службой на сегодня разработан и принят 41 индикатор риска по всем видам транспорта.При этом за пять месяцев этого года Ространснадзором уже проведено 115 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, которые были осуществлены на основании срабатывания индикаторов риска, что практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года."Эффективность применения индикаторов риска достаточно высокая. Например, на железнодорожном транспорте она сегодня составляет 100%. Работу по разработке индикаторов риска мы продолжаем. На сегодняшний день в разработке шесть новых индикаторов риска в области авиации, автомобильного транспорта и транспортной безопасности", - отметил Гулин.

https://ria.ru/20250305/ubiystva-2003201050.html

https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html

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общество, россия, виктор гулин (ространснадзор), михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)