Саратовские волонтеры собрали 150 пакетов травяного чая для бойцов СВО
Саратовские волонтеры собрали 150 пакетов травяного чая для участников СВО
© Фото : пресс-служба исполнительных органов Саратовской области Социальные работники из Саратовской области собрали 150 пакетов ароматного травяного чая для участников специальной военной операции
Социальные работники из Саратовской области собрали 150 пакетов ароматного травяного чая для участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Социальные работники из Саратовской области собрали 150 пакетов ароматного травяного чая для участников специальной военной операции, а юные волонтеры смастерили для бойцов брелоки в виде медвежат с сердечками и Чебурашек, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты.
"Социальные работники комплексного центра соцобслуживания населения Ртищевского района из сел Макарово и Потьма - активные участники сборов гуманитарной помощи участникам СВО в очередной раз собрали, засушили и расфасовали 150 пакетов ароматного травяного чая. В травяной сбор вошли листья мелиссы, мяты, душицы, черной смородины и зверобоя. Дети, состоящие на обслуживании в комплексном центре социального обслуживания населения Пугачевского района, также поддержали российских солдат, находящихся в зоне СВО, смастерив своими руками трогательные сувениры-брелоки в виде знакомых с детства персонажей - медвежат с сердечками, символизирующих мужество и душевное тепло, а также фигурки Чебурашек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что каждый сувенир юные мастера сопроводили письмами со словами поддержки в адрес российских военнослужащих.
В министерстве добавили, что травяной чай и брелоки отправлено на фронт.