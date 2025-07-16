https://ria.ru/20250716/chay-2029392565.html

Саратовские волонтеры собрали 150 пакетов травяного чая для бойцов СВО

Саратовские волонтеры собрали 150 пакетов травяного чая для бойцов СВО - РИА Новости, 16.07.2025

Саратовские волонтеры собрали 150 пакетов травяного чая для бойцов СВО

Социальные работники из Саратовской области собрали 150 пакетов ароматного травяного чая для участников специальной военной операции, а юные волонтеры... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:07:00+03:00

2025-07-16T10:07:00+03:00

2025-07-16T10:07:00+03:00

надежные люди

саратовская область

ртищевский район

пугачевский район

чебурашка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029390970_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a1bb45eac521c3f6ba590b1ed45b295.jpg

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Социальные работники из Саратовской области собрали 150 пакетов ароматного травяного чая для участников специальной военной операции, а юные волонтеры смастерили для бойцов брелоки в виде медвежат с сердечками и Чебурашек, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты. "Социальные работники комплексного центра соцобслуживания населения Ртищевского района из сел Макарово и Потьма - активные участники сборов гуманитарной помощи участникам СВО в очередной раз собрали, засушили и расфасовали 150 пакетов ароматного травяного чая. В травяной сбор вошли листья мелиссы, мяты, душицы, черной смородины и зверобоя. Дети, состоящие на обслуживании в комплексном центре социального обслуживания населения Пугачевского района, также поддержали российских солдат, находящихся в зоне СВО, смастерив своими руками трогательные сувениры-брелоки в виде знакомых с детства персонажей - медвежат с сердечками, символизирующих мужество и душевное тепло, а также фигурки Чебурашек", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что каждый сувенир юные мастера сопроводили письмами со словами поддержки в адрес российских военнослужащих. В министерстве добавили, что травяной чай и брелоки отправлено на фронт.

https://ria.ru/20250715/gumpomosch-2029300001.html

https://ria.ru/20250711/tekhnika-2028604643.html

саратовская область

ртищевский район

пугачевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, ртищевский район, пугачевский район, чебурашка