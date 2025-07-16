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Стармер доверяет главе ВМС Британии после скандала с утечкой, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
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00:48 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/britaniya-2029348088.html
Стармер доверяет главе ВМС Британии после скандала с утечкой, пишут СМИ
Стармер доверяет главе ВМС Британии после скандала с утечкой, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
Стармер доверяет главе ВМС Британии после скандала с утечкой, пишут СМИ
Глава ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс пользуется "полным доверием" премьер-министра страны Кира Стармера на фоне утечки в 2021 году личных данных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:48:00+03:00
2025-07-16T00:48:00+03:00
в мире
великобритания
афганистан
ирак
кир стармер
джон хили
талибан
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс пользуется "полным доверием" премьер-министра страны Кира Стармера на фоне утечки в 2021 году личных данных сотрудничавших с британскими военными афганцев, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного представителя канцелярии премьера. Утечка произошла в сентябре 2021 года во время экстренной и хаотичной эвакуации сил западной коалиции из Афганистана. Были ошибочно раскрыты личные данные почти 300 лиц, сотрудничавших с правительством Великобритании, что подвергло их серьезному риску. Среди раскрытых деталей были адреса электронной почты 265 человек, а в некоторых случаях в сеть утекли фотографии профиля и географическое местоположение союзников Британии. "(Стармер - ред.) полностью доверяет главе ВМС после того, как тот оказался замешан в утечке данных, связанных с Афганистаном", - говорится в публикации. Как заявил представитель, генерал Дженкинс "не несет ответственности" за утечку данных афганцев, сотрудничавших с Великобританией. Согласно Telegraph, утечка произошла в результате действий королевского морского пехотинца, который служил под командованием Дженкинса и был ответственным за проверку просителей убежища из Афганистана и передачу этих данных группе доверенных лиц в Великобритании. Во вторник министр обороны Британии Джон Хили признал наличие секретной программы (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP), по которой тысячи афганцев, сотрудничавших с британской армией, были переселены в Великобританию после утечки данных, которая могла подвергнуть их репрессиям со стороны движения "Талибан". Ранее британское телевидение со ссылкой на интервью с бывшими бойцами спецназа сообщало, что военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали в Афганистане и Ираке безоружных людей, в том числе детей, а также казнили пленных и спящих. При этом генерал Гвин Дженкинс, возглавлявший тогда британский спецназ в Афганистане, не сообщил в военную полицию о предполагаемых военных преступлениях. Позднее он также контролировал отклонение сотен заявок на переселение в королевство от афганских спецназовцев, которые воевали вместе с британским контингентом против талибов и потенциально могли дать показания. Несмотря на это, глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что полностью доверяет Дженкинсу.
https://ria.ru/20250514/britaniya-2016786631.html
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в мире, великобритания, афганистан, ирак, кир стармер, джон хили, талибан, sas
В мире, Великобритания, Афганистан, Ирак, Кир Стармер, Джон Хили, Талибан, SAS
Стармер доверяет главе ВМС Британии после скандала с утечкой, пишут СМИ

Telegraph: Стармер доверяет главе ВМС после скандала с утечкой данных афганцев

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс пользуется "полным доверием" премьер-министра страны Кира Стармера на фоне утечки в 2021 году личных данных сотрудничавших с британскими военными афганцев, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного представителя канцелярии премьера.
Утечка произошла в сентябре 2021 года во время экстренной и хаотичной эвакуации сил западной коалиции из Афганистана. Были ошибочно раскрыты личные данные почти 300 лиц, сотрудничавших с правительством Великобритании, что подвергло их серьезному риску. Среди раскрытых деталей были адреса электронной почты 265 человек, а в некоторых случаях в сеть утекли фотографии профиля и географическое местоположение союзников Британии.
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"(Стармер - ред.) полностью доверяет главе ВМС после того, как тот оказался замешан в утечке данных, связанных с Афганистаном", - говорится в публикации.
Как заявил представитель, генерал Дженкинс "не несет ответственности" за утечку данных афганцев, сотрудничавших с Великобританией.
Согласно Telegraph, утечка произошла в результате действий королевского морского пехотинца, который служил под командованием Дженкинса и был ответственным за проверку просителей убежища из Афганистана и передачу этих данных группе доверенных лиц в Великобритании.
Во вторник министр обороны Британии Джон Хили признал наличие секретной программы (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP), по которой тысячи афганцев, сотрудничавших с британской армией, были переселены в Великобританию после утечки данных, которая могла подвергнуть их репрессиям со стороны движения "Талибан".
Ранее британское телевидение со ссылкой на интервью с бывшими бойцами спецназа сообщало, что военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали в Афганистане и Ираке безоружных людей, в том числе детей, а также казнили пленных и спящих. При этом генерал Гвин Дженкинс, возглавлявший тогда британский спецназ в Афганистане, не сообщил в военную полицию о предполагаемых военных преступлениях. Позднее он также контролировал отклонение сотен заявок на переселение в королевство от афганских спецназовцев, которые воевали вместе с британским контингентом против талибов и потенциально могли дать показания. Несмотря на это, глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что полностью доверяет Дженкинсу.
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В миреВеликобританияАфганистанИракКир СтармерДжон ХилиТалибанSAS
 
 
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