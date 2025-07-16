Стармер доверяет главе ВМС Британии после скандала с утечкой, пишут СМИ
Telegraph: Стармер доверяет главе ВМС после скандала с утечкой данных афганцев
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс пользуется "полным доверием" премьер-министра страны Кира Стармера на фоне утечки в 2021 году личных данных сотрудничавших с британскими военными афганцев, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного представителя канцелярии премьера.
Утечка произошла в сентябре 2021 года во время экстренной и хаотичной эвакуации сил западной коалиции из Афганистана. Были ошибочно раскрыты личные данные почти 300 лиц, сотрудничавших с правительством Великобритании, что подвергло их серьезному риску. Среди раскрытых деталей были адреса электронной почты 265 человек, а в некоторых случаях в сеть утекли фотографии профиля и географическое местоположение союзников Британии.
"(Стармер - ред.) полностью доверяет главе ВМС после того, как тот оказался замешан в утечке данных, связанных с Афганистаном", - говорится в публикации.
Как заявил представитель, генерал Дженкинс "не несет ответственности" за утечку данных афганцев, сотрудничавших с Великобританией.
Согласно Telegraph, утечка произошла в результате действий королевского морского пехотинца, который служил под командованием Дженкинса и был ответственным за проверку просителей убежища из Афганистана и передачу этих данных группе доверенных лиц в Великобритании.
Во вторник министр обороны Британии Джон Хили признал наличие секретной программы (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP), по которой тысячи афганцев, сотрудничавших с британской армией, были переселены в Великобританию после утечки данных, которая могла подвергнуть их репрессиям со стороны движения "Талибан".
Ранее британское телевидение со ссылкой на интервью с бывшими бойцами спецназа сообщало, что военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали в Афганистане и Ираке безоружных людей, в том числе детей, а также казнили пленных и спящих. При этом генерал Гвин Дженкинс, возглавлявший тогда британский спецназ в Афганистане, не сообщил в военную полицию о предполагаемых военных преступлениях. Позднее он также контролировал отклонение сотен заявок на переселение в королевство от афганских спецназовцев, которые воевали вместе с британским контингентом против талибов и потенциально могли дать показания. Несмотря на это, глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что полностью доверяет Дженкинсу.