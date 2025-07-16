В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС
Президент ТПП Катырин: сувенирную банкноту БРИКС выпустили в трех номиналах
© Фото : RTСувенирная банкнота БРИКС
© Фото : RT
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу".
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"Первая пробная партия в тысячу экземпляров номиналом 100 условных единиц БРИКС была представлена еще в Претории, где российский посол вручил ее южноафриканским коллегам. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году президенту России Владимиру Путину была вручена версия номиналом 50", - рассказал он.
"А на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года презентовали новую купюру номиналом 200 условных единиц — лимитированной серии", - добавил Катырин.
Он отметил, что идея создания такой купюры появилась, когда коллеги из бизнес-сообщества хотели найти форму, которая объединила бы визуально и концептуально принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС.
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"Так появилась концепция памятной сувенирной банкноты как символа общего движения к новой архитектуре международных экономических отношений", - подчеркнул президент ТПП.
В июне Катырин отмечал, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
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