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В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС - РИА Новости, 16.07.2025
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09:45 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/briks-2029388392.html
В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС
В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС - РИА Новости, 16.07.2025
В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС
Сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:45:00+03:00
2025-07-16T09:45:00+03:00
экономика
россия
казань
претория
сергей катырин
владимир путин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу". "Первая пробная партия в тысячу экземпляров номиналом 100 условных единиц БРИКС была представлена еще в Претории, где российский посол вручил ее южноафриканским коллегам. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году президенту России Владимиру Путину была вручена версия номиналом 50", - рассказал он. "А на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года презентовали новую купюру номиналом 200 условных единиц — лимитированной серии", - добавил Катырин. Он отметил, что идея создания такой купюры появилась, когда коллеги из бизнес-сообщества хотели найти форму, которая объединила бы визуально и концептуально принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС. "Так появилась концепция памятной сувенирной банкноты как символа общего движения к новой архитектуре международных экономических отношений", - подчеркнул президент ТПП. В июне Катырин отмечал, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html
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экономика, россия, казань, претория, сергей катырин, владимир путин, эльвира набиуллина, брикс, торгово-промышленная палата рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Казань, Претория, Сергей Катырин, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, БРИКС, Торгово-промышленная палата РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС

Президент ТПП Катырин: сувенирную банкноту БРИКС выпустили в трех номиналах

© Фото : RTСувенирная банкнота БРИКС
Сувенирная банкнота БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : RT
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах - 50, 100 и 200 условных единиц, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Банкнота БРИКС" впервые была замечена на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу".
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"Первая пробная партия в тысячу экземпляров номиналом 100 условных единиц БРИКС была представлена еще в Претории, где российский посол вручил ее южноафриканским коллегам. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году президенту России Владимиру Путину была вручена версия номиналом 50", - рассказал он.
"А на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года презентовали новую купюру номиналом 200 условных единиц — лимитированной серии", - добавил Катырин.
Он отметил, что идея создания такой купюры появилась, когда коллеги из бизнес-сообщества хотели найти форму, которая объединила бы визуально и концептуально принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС.
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"Так появилась концепция памятной сувенирной банкноты как символа общего движения к новой архитектуре международных экономических отношений", - подчеркнул президент ТПП.
В июне Катырин отмечал, что расчеты в рамках объединения БРИКС происходят в электронном виде в национальных валютах, и необходимости в создании собственной валюты нет.
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ЭкономикаРоссияКазаньПреторияСергей КатыринВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаБРИКСТоргово-промышленная палата РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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