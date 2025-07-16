https://ria.ru/20250716/bpla-2029372642.html
ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над тремя регионами и Азовским морем
ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над тремя регионами и Азовским морем - РИА Новости, 16.07.2025
ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над тремя регионами и Азовским морем
Вооруженные силы за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:24:00+03:00
2025-07-16T07:24:00+03:00
2025-07-16T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
республика крым
белгородская область
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
республика крым
белгородская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3b205eed01a48d990959383701c3c8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, республика крым, белгородская область, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Республика Крым, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Россия, Беспилотники