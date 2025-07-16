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ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над тремя регионами и Азовским морем

ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над тремя регионами и Азовским морем - РИА Новости, 16.07.2025

ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА над тремя регионами и Азовским морем

Вооруженные силы за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:24:00+03:00

2025-07-16T07:24:00+03:00

2025-07-16T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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азовское море, республика крым, белгородская область, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, россия, беспилотники