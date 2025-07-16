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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:43:00+03:00
2025-07-16T06:43:00+03:00
2025-07-16T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства. Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе в 22.02 мск вторника, продлилась она более восьми часов - до 6.12 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА, длившуюся восемь часов