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Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД
Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:11:00+03:00
2025-07-16T21:11:00+03:00
2025-07-16T21:40:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале."За просмотр интервью с иноагентами будут штрафовать? Нет, не будут", - сказал он на видео, которое опубликовал.
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госдума рф, сергей боярский, россия, иноагенты, иноагент, общество, штрафы
Госдума РФ, Сергей Боярский, Россия, иноагенты, иноагент, Общество, Штрафы
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД
Боярский: россиян не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов