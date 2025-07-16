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Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025
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21:11 16.07.2025 (обновлено: 21:40 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/boyarskiy-2029570558.html
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД
Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
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госдума рф
сергей боярский
россия
иноагенты
иноагент
общество
штрафы
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале."За просмотр интервью с иноагентами будут штрафовать? Нет, не будут", - сказал он на видео, которое опубликовал.
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Госдума РФ, Сергей Боярский, Россия, иноагенты, иноагент, Общество, Штрафы
Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД

Боярский: россиян не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов

© Фото : Pexels/Andrew NeelДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Pexels/Andrew Neel
Девушка за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.
"За просмотр интервью с иноагентами будут штрафовать? Нет, не будут", - сказал он на видео, которое опубликовал.
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Госдума РФСергей БоярскийРоссияиноагентыиноагентОбществоШтрафы
 
 
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