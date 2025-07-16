https://ria.ru/20250716/boyarskiy-2029570558.html

Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД

Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД - РИА Новости, 16.07.2025

Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью иноагентов, заявили в ГД

Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025

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госдума рф

сергей боярский

россия

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иноагент

общество

штрафы

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Граждан не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале."За просмотр интервью с иноагентами будут штрафовать? Нет, не будут", - сказал он на видео, которое опубликовал.

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

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госдума рф, сергей боярский, россия, иноагенты, иноагент, общество, штрафы