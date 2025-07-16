https://ria.ru/20250716/borschevik-2029503565.html

Госдума обязала землевладельцев бороться с борщевиком

Госдума обязала землевладельцев бороться с борщевиком - РИА Новости, 16.07.2025

Госдума обязала землевладельцев бороться с борщевиком

Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:09:00+03:00

2025-07-16T16:09:00+03:00

2025-07-16T16:09:00+03:00

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сергей гаврилов

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Документ разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского. Под опасными понимаются жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, распространение которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики. Закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута на такой участок планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Публичный сервитут может устанавливаться в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, например для строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, трубопроводов. Логика проста: тот, кто распоряжается землей или имеет на ней публичный сервитут, должен отвечать за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом "бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута", указал он. Перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые нужно выявлять, предотвращать их распространение и уничтожать, будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ. Речь идет о видах, которые не относятся к карантинным. А перечни таких видов, способных нанести вред лесам как экосистеме и лесным ресурсам, а также перечни опасных видов подобных растений, в отношении которых должны приниматься меры на особо охраняемых природных территориях федерального уровня, установят уполномоченные федеральные органы. Мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений и уничтожению таких растений будут проводиться не запрещенными законодательством РФ способами, в том числе с использованием энтомофагов. Соответствующие изменения вносятся в Земельный и Лесной кодексы, а также в законы об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, об обороте земель сельхозназначения. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. До этого времени государственным органам надо будет утвердить подзаконные акты, а землепользователям - заложить расходы в планы работ, чтобы к началу вегетационного сезона 2026 года у всех участников процесса были определенные нормативными актами правила и необходимые регламенты и инструменты для их выполнения, отмечал Гаврилов.

https://ria.ru/20250624/uchastok-2024984787.html

https://ria.ru/20250225/shtrafy-2001391766.html

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россия, сергей гаврилов, госдума рф, общество