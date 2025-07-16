https://ria.ru/20250716/boeing-2029580719.html

Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения

Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения - РИА Новости, 16.07.2025

Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing после крушения

Авиакомпания Air India не обнаружила проблем с переключателями управления подачей топлива на самолетах Boeing 787-8, неисправность системы которой,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:23:00+03:00

2025-07-16T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Авиакомпания Air India не обнаружила проблем с переключателями управления подачей топлива на самолетах Boeing 787-8, неисправность системы которой, предположительно, могла стать причиной крушения в штате Гуджарат, сообщает телеканал NDTV. На прошлой неделе специалисты, расследующие авиакатастрофу, опубликовали отчет, из которого следовало, что перед самым крушением механизмы подачи топлива в двигатели отключились. Этот сбой вызвал неразбериху в кабине пилотов. "Компания Air India завершила профилактические проверки механизма блокировки переключателя управления подачей топлива на всех своих самолетах Boeing 787-8 и не обнаружила никаких проблем", - говорится в заявлении авиаперевозчика. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.

https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html

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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India. 2025-07-16T23:23 true PT0M58S

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в мире, гуджарат, air india, ахмадабад