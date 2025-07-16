https://ria.ru/20250716/blokirovka-2029381114.html

В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей

В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей - РИА Новости, 16.07.2025

В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей

Почти 5 тысяч мошеннических ресурсов под видом гослотерей заблокировано в РФ в первом полугодии 2025 года, из них 4,7 тысячи пришлось на мошеннические сайты,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:13:00+03:00

2025-07-16T09:13:00+03:00

2025-07-16T09:13:00+03:00

технологии

россия

столото

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_df2475d7fd2e6f8f00bdd70dde1b7f0a.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 5 тысяч мошеннических ресурсов под видом гослотерей заблокировано в РФ в первом полугодии 2025 года, из них 4,7 тысячи пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на мобильные приложения аферистов, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Столото" и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2025 года обнаружили и заблокировали 4 891 мошеннический ресурс, действовавший под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд "Столото". Из них 4 702 пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на лжемобильные приложения", - сообщили в "Столото". Отмечается, что объем обнаруженных и заблокированных ресурсов планомерно снижался в течение последних лет. Так, по итогам первых шести месяцев 2022 года было заблокировано 18,7 тысячи ресурсов, за тот же период 2023 года - 7,35 тысячи, а в первой половине 2024 года - 3,5 тысячи ресурсов. "Наши специалисты видят, что фишинг и скам по-прежнему остаются в топе основных кибергроз для брендов. Замечена и другая тенденция: число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий", - прокомментировал глава департамента Digital Risk Protection в F6 Станислав Гончаров. В "Столото" напомнили, что с 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

https://ria.ru/20250621/moshennichestvo-2024432286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, столото, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)