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В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей - РИА Новости, 16.07.2025
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09:13 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/blokirovka-2029381114.html
В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей
В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей - РИА Новости, 16.07.2025
В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей
Почти 5 тысяч мошеннических ресурсов под видом гослотерей заблокировано в РФ в первом полугодии 2025 года, из них 4,7 тысячи пришлось на мошеннические сайты,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:13:00+03:00
2025-07-16T09:13:00+03:00
технологии
россия
столото
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 5 тысяч мошеннических ресурсов под видом гослотерей заблокировано в РФ в первом полугодии 2025 года, из них 4,7 тысячи пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на мобильные приложения аферистов, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Столото" и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2025 года обнаружили и заблокировали 4 891 мошеннический ресурс, действовавший под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд "Столото". Из них 4 702 пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на лжемобильные приложения", - сообщили в "Столото". Отмечается, что объем обнаруженных и заблокированных ресурсов планомерно снижался в течение последних лет. Так, по итогам первых шести месяцев 2022 года было заблокировано 18,7 тысячи ресурсов, за тот же период 2023 года - 7,35 тысячи, а в первой половине 2024 года - 3,5 тысячи ресурсов. "Наши специалисты видят, что фишинг и скам по-прежнему остаются в топе основных кибергроз для брендов. Замечена и другая тенденция: число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий", - прокомментировал глава департамента Digital Risk Protection в F6 Станислав Гончаров. В "Столото" напомнили, что с 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.
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60
технологии, россия, столото, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Россия, Столото, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей

В РФ в I квартале заблокировали 4891 мошеннический ресурс под видом гослотерей

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Fotolia / Pavel Ignatov
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Почти 5 тысяч мошеннических ресурсов под видом гослотерей заблокировано в РФ в первом полугодии 2025 года, из них 4,7 тысячи пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на мобильные приложения аферистов, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Столото" и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2025 года обнаружили и заблокировали 4 891 мошеннический ресурс, действовавший под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд "Столото". Из них 4 702 пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на лжемобильные приложения", - сообщили в "Столото".
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11 февраля, 13:50
Отмечается, что объем обнаруженных и заблокированных ресурсов планомерно снижался в течение последних лет. Так, по итогам первых шести месяцев 2022 года было заблокировано 18,7 тысячи ресурсов, за тот же период 2023 года - 7,35 тысячи, а в первой половине 2024 года - 3,5 тысячи ресурсов.
"Наши специалисты видят, что фишинг и скам по-прежнему остаются в топе основных кибергроз для брендов. Замечена и другая тенденция: число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий", - прокомментировал глава департамента Digital Risk Protection в F6 Станислав Гончаров.
В "Столото" напомнили, что с 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Совфеде назвали самые популярные способы интернет-мошенничества
21 июня, 03:12
 
ТехнологииРоссияСтолотоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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