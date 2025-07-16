"Это бизнес." Песков прокомментировал новую схему поставок оружия Украине
Песков назвал новую схему поставок оружия США Украине бизнесом
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой схеме США поставок оружия на Украину, отметил, что это бизнес.
"Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле оценивают решение президента США Дональда Трампа продавать оружие Европе, чтобы они поставляли его на Украину.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.