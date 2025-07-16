https://ria.ru/20250716/biznes-2029411376.html

"Это бизнес." Песков прокомментировал новую схему поставок оружия Украине

"Это бизнес." Песков прокомментировал новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 16.07.2025

"Это бизнес." Песков прокомментировал новую схему поставок оружия Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой схеме США поставок оружия на Украину, отметил, что это бизнес. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой схеме США поставок оружия на Украину, отметил, что это бизнес."Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле оценивают решение президента США Дональда Трампа продавать оружие Европе, чтобы они поставляли его на Украину.Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.

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украина, сша, в мире, россия, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, нато