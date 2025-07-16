При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода
Гладков: ВСУ атаковали Белгород дронами, один человек погиб, пятеро пострадали
© Фото : Telegram-канал Вячеслава ГладковаПоследствия атаки украинских беспилотников на Белгород 16 июля 2025
© Фото : Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки украинских беспилотников на Белгород 16 июля 2025
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Белгороде при атаке вражеских беспилотников погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", — написал он.
Кроме того, по предварительной информации, ранения получили пять человек. Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.
Повреждения получили шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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