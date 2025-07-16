https://ria.ru/20250716/belgorod-2029577236.html

При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода

При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода - РИА Новости, 16.07.2025

При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода

В Белгороде при атаке вражеских беспилотников погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:49:00+03:00

2025-07-16T22:49:00+03:00

2025-07-16T23:09:00+03:00

белгород

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Белгороде при атаке вражеских беспилотников погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", — написал он.Кроме того, по предварительной информации, ранения получили пять человек. Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.Повреждения получили шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250716/obstrel-2029362462.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия