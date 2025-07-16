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При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода - РИА Новости, 16.07.2025
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22:49 16.07.2025 (обновлено: 23:09 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/belgorod-2029577236.html
При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода
При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода - РИА Новости, 16.07.2025
При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода
В Белгороде при атаке вражеских беспилотников погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:49:00+03:00
2025-07-16T23:09:00+03:00
белгород
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Белгороде при атаке вражеских беспилотников погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами&quot;, — написал он.Кроме того, по предварительной информации, ранения получили пять человек. Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.Повреждения получили шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250716/obstrel-2029362462.html
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белгород, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дронов ВСУ погиб мирный житель Белгорода

Гладков: ВСУ атаковали Белгород дронами, один человек погиб, пятеро пострадали

© Фото : Telegram-канал Вячеслава ГладковаПоследствия атаки украинских беспилотников на Белгород 16 июля 2025
Последствия атаки украинских беспилотников на Белгород 16 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки украинских беспилотников на Белгород 16 июля 2025
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Белгороде при атаке вражеских беспилотников погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Белгород под атакой вражеских беспилотников. К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами", — написал он.

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Кроме того, по предварительной информации, ранения получили пять человек. Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.
Повреждения получили шесть домовладений. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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