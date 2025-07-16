https://ria.ru/20250716/barbin-2029378100.html
Посол Барбин: Дания способствует выходу ВПК Украины на европейские рынки
Посол Барбин: Дания способствует выходу ВПК Украины на европейские рынки - РИА Новости, 16.07.2025
Посол Барбин: Дания способствует выходу ВПК Украины на европейские рынки
Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгаген Владимир Барбин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:41:00+03:00
2025-07-16T08:41:00+03:00
2025-07-16T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгаген Владимир Барбин. Дания и Украина 4 июля подписали соглашение, которое позволит украинским оборонным компаниям открыть производство на территории Дании. "Соглашение о возможности производства украинскими предприятиями вооружений на территории Дании открывает для Украины европейский рынок вооружений, является шагом по подключению украинской военной промышленности к интеграционным процессам ЕС и призвано способствовать притоку западных инвестиций в производство Украиной вооружений", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что Копенгаген, в частности, выделил на реализацию этого соглашения с Украиной свыше 75 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250716/daniya-2029359790.html
https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Украина, Копенгаген, Владимир Барбин, Евросоюз
Посол Барбин: Дания способствует выходу ВПК Украины на европейские рынки
Посол РФ Барбин: Дания способствует выходу ВПК Украины на европейские рынки