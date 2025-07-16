https://ria.ru/20250716/bagreeva-2029318987.html

Свыше 90 тысяч котировочных сессий прошли на Портале поставщиков Москвы

Свыше 90 тысяч котировочных сессий прошли на Портале поставщиков Москвы - РИА Новости, 16.07.2025

Свыше 90 тысяч котировочных сессий прошли на Портале поставщиков Москвы

За первые шесть месяцев текущего года на Портале поставщиков столицы провели около 93 тысяч котировочных сессий, рост составил 22% в сравнении с первым... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:15:00+03:00

2025-07-16T09:15:00+03:00

2025-07-16T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года на Портале поставщиков столицы провели около 93 тысяч котировочных сессий, рост составил 22% в сравнении с первым кварталом 2024 года, сообщила заммэра города, глава московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Руководитель департамента отметила, что котировочные сессии являются эффективным инструментом для проведения закупок малого объема. Данный инструмент удобен и выгоден предпринимателям, а также госзаказчикам."В первом полугодии на Портале поставщиков провели почти 93 тысячи мини-аукционов – на 22% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года. Процедуры позволили государственным и муниципальным учреждениям сэкономить 3,5 миллиарда рублей за счет снижения начальной цены контракта. В среднем в ходе котировочных сессий на одну сделку претендуют семь предпринимателей, а стоимость закупки снижается на 14 процентов", – отметила заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Багреева продолжила, что за первые шесть месяцев этого года на платформе чаще всего покупали строительные и хозяйственные товары, бытовую технику, информационно-технологическую продукцию, средства связи и электронику. Общее число сессий по данным товарам составило почти 25 тысяч.Столичные заказчики в ходе проведения мини-аукционов на платформе могут покупать продукцию на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов рублей.В пресс-службе подчеркнули, что на Портале поставщиков Москвы происходит заключение контрактов с юрлицами, ИП, а также самозанятыми. Это способствует развитию сферы МСП и увеличению предложений в каталоге.Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, Портал поставщиков работает как цифровой магазин. На платформе идет заключение контрактов дистанционно с помощью электронной подписи. Для этого не нужны бумажные документы.Пуртов добавил, что с помощью этой платформы у предпринимателя есть быстрый доступ к участию в госзаказе и расширению рынков сбыта. При этом Москва получает лучшие по цене и качеству предложения от поставщиков по всей стране.Как добавил глава департамента, в число лидеров по объему заключенных в ходе котировочных сессий контрактов за указанный период вошли московские бизнесмены (заключили более 48,8 тысячи сделок на 11,6 миллиарда рублей), а также подмосковные (15,9 тысячи контрактов на 3,9 миллиарда рублей). Также в топ входят предприниматели из Петербурга (1,9 тысячи контрактов на 448 миллионов), Рязанской области (297 сделок на 171,7 миллиона) и Пермского края (1844 контракта на 166,1 миллиона).Предприниматели участвуют в закупках на Портале поставщиков Москвы из-за высокой цифровизации, а также оперативности, с которой заключаются сделки. Нередко поставщики отгружают товар в день подписания контракта, это связано с онлайн-форматом. Кроме того, на портале появляются новые сервисы с использованием ИИ: алгоритмы нейросети помогают поставщикам при заполнении карточек товаров, автоматически определяя категорию загруженной продукции по ее изображению.В московском департаменте информационных технологий рассказали о других цифровых возможностях платформы. Например, три года назад на портале появился бот автоматических ставок. С помощью этого сервиса бизнесмены могут участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях и при этом не мешать другим вносить свои предложения. А два года назад у заказчиков появилась возможность купить идентичные товары через совместные котировочные сессии. Благодаря этому государственные и муниципальные учреждения столицы могут объединять свои потребности и за счет увеличения объема закупки привлекать к сессии больше поставщиков. Благодаря чему повышается конкуренция между бизнесменами, а заказчики экономят деньги.Контрактная система столицы стабильно показывает рост эффективности. Москва находится на лидирующих позициях в Национальном рейтинге прозрачности закупок, отметили в пресс-службе ДЭПР. А с помощью стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техразвитие курирует городской департамент информационных технологий.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые пять месяцев этого года.

https://ria.ru/20250714/bagreeva-2028887830.html

https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html

https://ria.ru/20250623/moskva-2024821361.html

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