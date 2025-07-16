https://ria.ru/20250716/avto-2029505744.html
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию - РИА Новости, 16.07.2025
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию
Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:22:00+03:00
2025-07-16T16:22:00+03:00
2025-07-16T16:22:00+03:00
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada
экономика
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей, сообщил Минпромторг РФ. "По итогам января-июня 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 82,4 тысячи автомобилей. Общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках программы льготного автокредитования в первом полугодии было реализовано более 51,7 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 30,7 тысячи автомобилей. "Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - добавили в министерстве. Там напомнили, что в мае по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова программа льготного автокредитования была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми. За полтора месяца программа "Семейный автомобиль" заняла долю примерно в 15% от общего количества выдач на льготных условиях - по новым условиям реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, а около 94% из них - модели Lada. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
https://ria.ru/20250225/avtomobil-1762090465.html
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https://ria.ru/20250129/avtomobili-1996123900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada, экономика
Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada, Экономика
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию
В России в I полугодии реализовали более 82,4 тыс машин на льготных условиях
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей, сообщил Минпромторг РФ.
"По итогам января-июня 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 82,4 тысячи автомобилей. Общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках программы льготного автокредитования в первом полугодии было реализовано более 51,7 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 30,7 тысячи автомобилей.
"Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - добавили в министерстве.
Там напомнили, что в мае по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова
программа льготного автокредитования была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми.
За полтора месяца программа "Семейный автомобиль" заняла долю примерно в 15% от общего количества выдач на льготных условиях - по новым условиям реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, а около 94% из них - модели Lada.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг РФ
расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.