Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/avto-2029505744.html
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию - РИА Новости, 16.07.2025
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию
Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:22:00+03:00
2025-07-16T16:22:00+03:00
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/64/1551686485_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_88bf2a49bb6885e26d7e98b67bd618d7.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей, сообщил Минпромторг РФ. "По итогам января-июня 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 82,4 тысячи автомобилей. Общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках программы льготного автокредитования в первом полугодии было реализовано более 51,7 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 30,7 тысячи автомобилей. "Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - добавили в министерстве. Там напомнили, что в мае по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова программа льготного автокредитования была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми. За полтора месяца программа "Семейный автомобиль" заняла долю примерно в 15% от общего количества выдач на льготных условиях - по новым условиям реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, а около 94% из них - модели Lada. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
https://ria.ru/20250225/avtomobil-1762090465.html
https://ria.ru/20250702/skidki-2026688268.html
https://ria.ru/20250129/avtomobili-1996123900.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/64/1551686485_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_068642f6632521eca3925dee8f976fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada, экономика
Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada, Экономика
Минпромторг рассказал о работе программ по льготному автокредитованию

В России в I полугодии реализовали более 82,4 тыс машин на льготных условиях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta в автосалоне
Автомобиль Lada Vesta в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Vesta в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей, сообщил Минпромторг РФ.
"По итогам января-июня 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 82,4 тысячи автомобилей. Общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Программа Первый автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Госпрограмма “Первый автомобиль” - 2025: условия, список банков и авто
25 февраля, 19:56
Отмечается, что в рамках программы льготного автокредитования в первом полугодии было реализовано более 51,7 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 30,7 тысячи автомобилей.
"Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - добавили в министерстве.
Там напомнили, что в мае по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова программа льготного автокредитования была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми.
За полтора месяца программа "Семейный автомобиль" заняла долю примерно в 15% от общего количества выдач на льготных условиях - по новым условиям реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, а около 94% из них - модели Lada.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома
2 июля, 11:23
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
Логотип Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Минпромторг уточнил список автомобилей для льготного кредитования
29 января, 15:28
 
АвтоРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)LadaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала