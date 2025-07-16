https://ria.ru/20250716/atom-2029359343.html

Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать

Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать - РИА Новости, 16.07.2025

Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать

Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:42:00+03:00

2025-07-16T03:42:00+03:00

2025-07-16T03:42:00+03:00

в мире

нью-мексико

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями даже через 80 лет, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова. Первое испытание ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити" было осуществлено в районе Аламогордо в Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен" Кордова признала, что не знает людей, которые погибли непосредственно в день испытания. "Однако это стало началом конца для десятков, если не сотен, тысяч людей, которые погибли с тех пор", - сказала она. По словам активистки, это коснулось даже младенцев: именно летом 1945 года в Нью-Мексико был зафиксирован рекордный уровень смертности среди новорожденных. "Такова цена испытания и использования ядерных бомб, и мы должны помнить об этом", - добавила она. Правозащитница отметила, что правительство США никогда не проводило официальных оценок ущерба от данного испытания, поэтому точное число жертв, скорее всего, так и останется неизвестным. "Власти никогда не делали эпидемиологические исследования, не оценивали то, что происходило, поэтому вероятность того, что мы узнаем точные данные, крайне мала", - считает она. Кордова подчеркнула, что из-за испытания люди до сих пор заболевают раком, иммунными и другими опасными заболеваниями. "В нашей семье рак был диагностирован у шестерых. Мой отец умер от рака, у моей мамы обнаружили опухоль, которая, как мы надеемся, не является раковой. Рак был у меня, моей сестры и моего брата", - отметила она. Кроме того, у 24-летней племянницы Кордовы рак был диагностирован год назад. В день 80-летия испытания 16 июля активисты проведут ряд мероприятий, включая мессу с участием нескольких католических епископов и всенощное бдение. "Власти Нью-Мексико планируют впервые установить памятный знак у входа на испытательный объект, посвященный тем жертвам, которые принесли жители нашего штата из-за данного испытания", - сказала Кордова.

https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029352872.html

https://ria.ru/20240912/ssha-1972291515.html

https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html

нью-мексико

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-мексико, сша