Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/atom-2029359343.html
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать - РИА Новости, 16.07.2025
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать
Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:42:00+03:00
2025-07-16T03:42:00+03:00
в мире
нью-мексико
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями даже через 80 лет, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова. Первое испытание ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити" было осуществлено в районе Аламогордо в Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен" Кордова признала, что не знает людей, которые погибли непосредственно в день испытания. "Однако это стало началом конца для десятков, если не сотен, тысяч людей, которые погибли с тех пор", - сказала она. По словам активистки, это коснулось даже младенцев: именно летом 1945 года в Нью-Мексико был зафиксирован рекордный уровень смертности среди новорожденных. "Такова цена испытания и использования ядерных бомб, и мы должны помнить об этом", - добавила она. Правозащитница отметила, что правительство США никогда не проводило официальных оценок ущерба от данного испытания, поэтому точное число жертв, скорее всего, так и останется неизвестным. "Власти никогда не делали эпидемиологические исследования, не оценивали то, что происходило, поэтому вероятность того, что мы узнаем точные данные, крайне мала", - считает она. Кордова подчеркнула, что из-за испытания люди до сих пор заболевают раком, иммунными и другими опасными заболеваниями. "В нашей семье рак был диагностирован у шестерых. Мой отец умер от рака, у моей мамы обнаружили опухоль, которая, как мы надеемся, не является раковой. Рак был у меня, моей сестры и моего брата", - отметила она. Кроме того, у 24-летней племянницы Кордовы рак был диагностирован год назад. В день 80-летия испытания 16 июля активисты проведут ряд мероприятий, включая мессу с участием нескольких католических епископов и всенощное бдение. "Власти Нью-Мексико планируют впервые установить памятный знак у входа на испытательный объект, посвященный тем жертвам, которые принесли жители нашего штата из-за данного испытания", - сказала Кордова.
https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029352872.html
https://ria.ru/20240912/ssha-1972291515.html
https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html
нью-мексико
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-мексико, сша
В мире, Нью-Мексико, США
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать

Правозащитница Кордова: жертвы ядерного испытания в США продолжают умирать

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями даже через 80 лет, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова.
Первое испытание ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити" было осуществлено в районе Аламогордо в Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен"
Ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Первое в истории испытание атомного оружия
01:57
Кордова признала, что не знает людей, которые погибли непосредственно в день испытания.
"Однако это стало началом конца для десятков, если не сотен, тысяч людей, которые погибли с тех пор", - сказала она.
По словам активистки, это коснулось даже младенцев: именно летом 1945 года в Нью-Мексико был зафиксирован рекордный уровень смертности среди новорожденных.
"Такова цена испытания и использования ядерных бомб, и мы должны помнить об этом", - добавила она.
Правозащитница отметила, что правительство США никогда не проводило официальных оценок ущерба от данного испытания, поэтому точное число жертв, скорее всего, так и останется неизвестным.
Даг Бэндоу - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Риски ядерной войны". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
12 сентября 2024, 14:08
"Власти никогда не делали эпидемиологические исследования, не оценивали то, что происходило, поэтому вероятность того, что мы узнаем точные данные, крайне мала", - считает она.
Кордова подчеркнула, что из-за испытания люди до сих пор заболевают раком, иммунными и другими опасными заболеваниями.
«
"В нашей семье рак был диагностирован у шестерых. Мой отец умер от рака, у моей мамы обнаружили опухоль, которая, как мы надеемся, не является раковой. Рак был у меня, моей сестры и моего брата", - отметила она.
Кроме того, у 24-летней племянницы Кордовы рак был диагностирован год назад.
В день 80-летия испытания 16 июля активисты проведут ряд мероприятий, включая мессу с участием нескольких католических епископов и всенощное бдение.
"Власти Нью-Мексико планируют впервые установить памятный знак у входа на испытательный объект, посвященный тем жертвам, которые принесли жители нашего штата из-за данного испытания", - сказала Кордова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара
4 июля, 08:00
 
В миреНью-МексикоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала