https://ria.ru/20250716/atom-2029359343.html
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать - РИА Новости, 16.07.2025
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать
Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:42:00+03:00
2025-07-16T03:42:00+03:00
2025-07-16T03:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями даже через 80 лет, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова. Первое испытание ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити" было осуществлено в районе Аламогордо в Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен" Кордова признала, что не знает людей, которые погибли непосредственно в день испытания. "Однако это стало началом конца для десятков, если не сотен, тысяч людей, которые погибли с тех пор", - сказала она. По словам активистки, это коснулось даже младенцев: именно летом 1945 года в Нью-Мексико был зафиксирован рекордный уровень смертности среди новорожденных. "Такова цена испытания и использования ядерных бомб, и мы должны помнить об этом", - добавила она. Правозащитница отметила, что правительство США никогда не проводило официальных оценок ущерба от данного испытания, поэтому точное число жертв, скорее всего, так и останется неизвестным. "Власти никогда не делали эпидемиологические исследования, не оценивали то, что происходило, поэтому вероятность того, что мы узнаем точные данные, крайне мала", - считает она. Кордова подчеркнула, что из-за испытания люди до сих пор заболевают раком, иммунными и другими опасными заболеваниями. "В нашей семье рак был диагностирован у шестерых. Мой отец умер от рака, у моей мамы обнаружили опухоль, которая, как мы надеемся, не является раковой. Рак был у меня, моей сестры и моего брата", - отметила она. Кроме того, у 24-летней племянницы Кордовы рак был диагностирован год назад. В день 80-летия испытания 16 июля активисты проведут ряд мероприятий, включая мессу с участием нескольких католических епископов и всенощное бдение. "Власти Нью-Мексико планируют впервые установить памятный знак у входа на испытательный объект, посвященный тем жертвам, которые принесли жители нашего штата из-за данного испытания", - сказала Кордова.
https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029352872.html
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в мире, нью-мексико, сша
Пострадавшие от испытания ядерной бомбы в США продолжают умирать
Правозащитница Кордова: жертвы ядерного испытания в США продолжают умирать
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Люди, которые прямо или косвенно пострадали от испытания бомбы в американском штате Нью-Мексико в июле 1945 года, продолжают гибнуть и болеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями даже через 80 лет, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова.
Первое испытание ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити" было осуществлено в районе Аламогордо в Нью-Мексико
16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен"
Кордова признала, что не знает людей, которые погибли непосредственно в день испытания.
"Однако это стало началом конца для десятков, если не сотен, тысяч людей, которые погибли с тех пор", - сказала она.
По словам активистки, это коснулось даже младенцев: именно летом 1945 года в Нью-Мексико был зафиксирован рекордный уровень смертности среди новорожденных.
"Такова цена испытания и использования ядерных бомб, и мы должны помнить об этом", - добавила она.
Правозащитница отметила, что правительство США
никогда не проводило официальных оценок ущерба от данного испытания, поэтому точное число жертв, скорее всего, так и останется неизвестным.
"Власти никогда не делали эпидемиологические исследования, не оценивали то, что происходило, поэтому вероятность того, что мы узнаем точные данные, крайне мала", - считает она.
Кордова подчеркнула, что из-за испытания люди до сих пор заболевают раком, иммунными и другими опасными заболеваниями.
«
"В нашей семье рак был диагностирован у шестерых. Мой отец умер от рака, у моей мамы обнаружили опухоль, которая, как мы надеемся, не является раковой. Рак был у меня, моей сестры и моего брата", - отметила она.
Кроме того, у 24-летней племянницы Кордовы рак был диагностирован год назад.
В день 80-летия испытания 16 июля активисты проведут ряд мероприятий, включая мессу с участием нескольких католических епископов и всенощное бдение.
"Власти Нью-Мексико планируют впервые установить памятный знак у входа на испытательный объект, посвященный тем жертвам, которые принесли жители нашего штата из-за данного испытания", - сказала Кордова.